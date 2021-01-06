Финансы

Курс валют на вечер 5 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка валюты также стремительно потеряли вес, как приобретали вчера, 4 января. Доллар упал по 21 копейке на каждой операции. Евро потерял по 25 копеек также на обеих операциях.

Фото: 0412.ua

1

Валюта

Открытие 5 января

Закрытие 5 января

Изменения

доллар

 28,45/28,47

28,24/28,26

21/21

евро

 34,87/34,89

34,62/34,64

25/25

рубль

0,3793/0,3799

0,3788/0,3793

0,0005/0,0006

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,4500−28,4750 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,8768−34,8989 грн/евро, торги по рублю — 0,3793−0,3799 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,30−28,55 гривны. Евро покупают по 34,45 гривны, продают по 35,00 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,25−28,50 гривны, евро — 34,30−34,80 гривны.

Источник: МинФин

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