Курс валют на вечер 5 января: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка валюты также стремительно потеряли вес, как приобретали вчера, 4 января. Доллар упал по 21 копейке на каждой операции. Евро потерял по 25 копеек также на обеих операциях.

Фото: 0412.ua

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Валюта Открытие 5 января Закрытие 5 января Изменения доллар 28,45/28,47 28,24/28,26 21/21 евро 34,87/34,89 34,62/34,64 25/25 рубль 0,3793/0,3799 0,3788/0,3793 0,0005/0,0006

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,4500−28,4750 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,8768−34,8989 грн/евро, торги по рублю — 0,3793−0,3799 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,30−28,55 гривны. Евро покупают по 34,45 гривны, продают по 35,00 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,25−28,50 гривны, евро — 34,30−34,80 гривны.

Источник: МинФин