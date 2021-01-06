Курс валют на вечер 5 января: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка валюты также стремительно потеряли вес, как приобретали вчера, 4 января. Доллар упал по 21 копейке на каждой операции. Евро потерял по 25 копеек также на обеих операциях.
Фото: 0412.ua
1
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Валюта
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Открытие 5 января
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Закрытие 5 января
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Изменения
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доллар
|28,45/28,47
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28,24/28,26
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21/21
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евро
|34,87/34,89
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34,62/34,64
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25/25
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рубль
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0,3793/0,3799
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0,3788/0,3793
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0,0005/0,0006
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 28,4500−28,4750 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,8768−34,8989 грн/евро, торги по рублю — 0,3793−0,3799 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,30−28,55 гривны. Евро покупают по 34,45 гривны, продают по 35,00 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,25−28,50 гривны, евро — 34,30−34,80 гривны.
Источник: МинФин