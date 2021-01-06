Финансы

Цена биткоина может превысить $146 тыс. — прогноз

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Стратеги банковского холдинга JPMorgan Chase считают, что в долгосрочной перспективе цена биткоина может превысить $ 146 тыс., сообщает Bloomberg.

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«Вытеснение золота в качестве альтернативной валюты говорит о высоком потенциале роста стоимости цифровой валюты в долгосрочной перспективе», — убеждены специалисты холдинга.

При этом они отмечают, что сближение волатильности между биткоином и золотом вряд ли произойдет быстро, поэтому «цена на криптовалюту выше $ 146 тыс. должна рассматриваться как долгосрочная цель и недостижимая в ближайший год».

Сколько стоит биткоин сейчас

Как сообщал «Минфин», 3 января цена биткоина побила исторический максимум, достигнув $ 34,19 тыс. за монету.

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На следующий день цена криптовалюты существенно снизилась, достигнув отметки в $ 28,5 тыс.

Сейчас биткоин торгуется по цене в $ 31,7 тыс.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 42 секунды ago
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