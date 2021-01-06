22 финучреждения добровольно отказались от лицензий — НБУ

Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг у 22 финансовых учреждений на основании поданных ими заявлений. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял такие решения на заседаниях 24 и 30 декабря 2020.

У кого забрали лицензии

У ФК «Кредитлайф» одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;

«ЮВИД-2009» три лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, на оказание услуг по факторингу, а также на предоставление услуг по финансовому лизингу;

ФК «Алиот» четыре лицензии — на оказание услуг по факторингу, предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий;

ФК «Кайлас Финанс» три лицензии — на оказание услуг по факторингу, предоставления услуг по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;

ООО «Паркмар инкассо» одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита;

У Кредитного союза «Укрсоцкредит» отозвали одну лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.

У кого отозвали несколько лицензий

У ООО «Глобал Инфинити Украина» две лицензии — на оказание услуг по финансовому лизингу, а также на предоставление гарантий. У финучреждения действующими остаются две лицензии — на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление услуг по факторингу.

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У кого отозвали лицензию на предоставление гарантий

ФК «Декарт»

ФК «Кавертон»

ООО «Профессиональная платежная система»

ФК «Фидем»

ФК «Финар»

ООО «АСАП Финанс»

ООО «Бладвейн»

ООО «Верра Финанс»

ФК «Инвсет Хаус»

ФК «Мега финанс»

ФК «Скай»

ФК «Смарт финанс солюшен»

ООО «Стандарт Финанс групп»

ООО «Файненс компани»

ФК «Финрезерв».

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Отметим, что эти финкомпании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии, в частности на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, на оказание услуг по факторингу, а также на предоставление услуг по финансовому лизингу.

У них были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий в связи с тем, что эти компании не планировали вести активную деятельность по предоставлению гарантий и не были готовы к выполнению обязательных нормативов, которые заработали с 1 мая 2020 года. Поэтому компании добровольно отказались от лицензий на этот вид деятельности.

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Напомним

В декабре Национальный банк напомнил всем участникам рынка, которые имеют действующие лицензии на предоставление гарантий, о необходимости выполнения обязательных нормативов.

По результатам представленной финансовой отчетности за 9 месяцев 2020 года две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензированных не соблюдали требований этих нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив.

Источник: МинФин