Минфин разместил ОВГЗ на 8,7 млрд грн

По результатам аукциона 5 января Министерство финансов разместило ОВГЗ на 8,71 млрд грн. Об этом сообщается на сайте министерства.

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Во время аукциона были размещены гривневые 3-месячные, а также годовые, двухлетние и трехлетние облигации.

Самая низкая доходность установлена по трехмесячным облигациям — 10% годовых, а самая высокая по трехлетним — 12,15%.

Наибольший интерес инвесторы проявили к трехмесячным облигациям, которые были размещены более чем на 8 млрд грн. Также на 664 млн грн размещено годовых облигаций, на 103 млн грн — двухлетних и на 7,6 млн — трехлетних.

Как сообщал «Минфин», на аукционе 22 декабря министерство привлекло в бюджет 22,2 млрд грн., а 15 декабря — рекордную сумму 51,4 млрд грн.

Что будет с доходностью ОВГЗ дальше

На 2021-й финансисты дают общий прогноз для всех бумаг: сохранение повышенной доходности в первом полугодии. Ставки останутся высокими, пока правительство будет договариваться с МВФ о выделении кредитного транша и переживать последствия жесткого локдауна.

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Но со второго полугодия эксперты допускают откат доходностей на 1−2% годовых по гривне (до 9−11% годовых) и на 0,5% (до 2,8−3%) — по валюте.

Источник: МинФин