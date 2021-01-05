Минфин рассказал, сколько банки выдали кредитов по программе «5-7-9»

С момента старта программы «Доступные кредиты 5−7−9%» банки выдали 7575 займов на общую сумму в 17,4 млрд грн. Об этом сообщает Министерство финансов.

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По информации министерства, 10,8 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, почти 3,4 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 3,26 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 417 кредитов по этой программе на общую сумму 908,8 млн грн. 190,5 миллионов от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию. 217,6 млн грн — это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. Антикризисные кредиты под 3% составляют 500,6 млн грн.

Какие банки предоставляют кредиты

Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 23 банками. Это Ощадбанк, Укргазбанк, Приватбанк, Укрэксимбанк, Банк Львов, ПУМБ, Банк Альянс, Кредобанк, Банк Восток, Райффайзен Банк Аваль, Таскомбанк, Альфа-банк, Банк Глобус, Мегабанк, Поликомбанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Кредитвест, Агропросперис, Прокредит Банк, Аккордбанк, Украинский капитал, МТБ Банк.

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В рамках программы «Доступные кредиты 5−7−9%» украинские предприниматели могут получить кредит на создание и развитие бизнеса сроком до 5 лет без ограничения суммы, но при условии, что годовая выручка не превышает 100 млн грн (по группе связанных лиц).

Источник: МинФин