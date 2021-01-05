Аналитик RoboForex: зарплаты за 11 месяцев 2020 года к аналогичному периоду предыдущего выросли

Госстат опубликовал данные по динамике заработных плат за период с января по ноябрь 2020 года относительно показателей за аналогичный период предшествующего.

В среднем по экономике зарплата составляет 11359,00 гривен на конец ноября 2020 года, что на 5,89% выше прошлой статистики, — об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов. При потребительской инфляции в 3,80% налицо реальный рост зарплат на 2,09%, что представлено на следующей диаграмме:

Средняя з/п (грн) в Украине с января по ноябрь 2020 г. Источник: Госстат

В разрезе отдельных отраслей лидерами по зарплатам являются сферы авиаперевозок, финансов и IT. Несмотря на сложности из-за пандемии COVID-19, на конец ноября ушедшего года средний оклад в авиации составлял 21323,00 гривен (на 21,60% меньше, чем в 2019 году).

Средняя з/п (грн) в авиации с января по ноябрь 2020 г. Источник: Госстат

Следом в рейтинге наиболее высокооплачиваемых отраслей идут финансы и страхование. Средняя зарплата в них на конец ноября 2020 года составляла 20154,00 гривен (рост к 2019 году — 6,90%).

Замыкает ТОП-3 сфера IT, где средний оклад за 11 месяцев 2020 года относительно предшествующего вырос на 13,20%. В среднем заработная плата IT-специалистов составляет 19650,00 гривен.

Средняя з/п (грн) в IT с января по ноябрь 2020 г. Источник: Госстат

Вся динамика изменений носит достаточно предсказуемый характер, даже учитывая произошедший спад в марте-апреле. При таких темпах развития в 2021 году данная отрасль может стать самой высокооплачиваемой.

Ожидаемым аутсайдером стала сфера гостинично-ресторанного бизнеса, на которую пришелся самый тяжелый «удар» от локдауна экономики. Средняя зарплата здесь составила 5958,00 гривен при падении относительно аналогичного периода 2019 года на 10,80%. Показатели удручают как в абсолютных, так и в относительных значениях.

В прошлую среду на межбанке спекулянты пробовали спровоцировать новый «виток» девальвации украинской валюты относительно евро и доллара США, но активные операции НБУ на рынке позволили парировать данные действия. Нацбанк продал порядка 35 млн долларов. Макроэкономических причин для падения курса гривны к евро и доллару США на начало наступившего года не наблюдается. Объемы переводов гастарбайтеров в 2019 году — 11,03 млрд долларов США против 10,83 млрд за 11 месяцев 2020 года. Международные резервы Украины покрывают импорт более чем за 4 месяца, что является достаточно позитивным показателем.

На этой неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю коррекции в зону 28,20−28,30. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит расти к отметке 34,90.

Источник: МинФин