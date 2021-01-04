Первый рабочий день 2021 года: что будет с валютой

Первый полноценный рабочий день 2021 года на валютном рынке пройдет под влиянием трех основных факторов:

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1. Начало нового отчетного периода. Многие компании отдыхают сразу до 11 января и поэтому особой клиентской активности на торгах наблюдаться не будет. Но зачисление валютной выручки за период с 31 декабря 2020 года по 3 января 2021 года (даже с учетом выходных дней) простимулирует часть компаний все же выйти на рынок. А вот покупателей будет немного. Это обеспечит определенный потенциальный перевес предложения валюты над спросом и сработает в пользу гривны.

Однако у части экспортеров пока еще есть остатки средств от гривневых возмещений НДС конца прошлого года и поэтому все же на значительный перевес предложения над спросом мы бы не рассчитывали;

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2. Предстоящий локдаун в Украине и степень ужесточения ограничений для граждан и бизнеса. Пока власти подтверждают намерения вводить локдаун уже к концу первой декады января и основной вопрос для клиентов — в какой степени пострадает их бизнес от таких действий. Поэтому на этом фоне особо закупать импортные товары никто не спешит, а значит — и спрос на валюту тоже невелик.

Исключение — импортеры и продавцы энергоносителей и крупные сети по торговле продуктами питания. Они четко понимают, как будут работать и поэтому остаются одними из главных покупателей валюты в эти дни. Более того, активные продажи за новогодние праздники обеспечили их неплохими остатками гривны на счетах;

3. Поведение спекулянтов, предстоящий аукцион Минфина по размещению ОВГЗ и начало периода вывода дивидендов «дочками» иностранных компаний. На малообъемном и вялом все еще праздничном рынке — у спекулянтов появляется шанс «погонять» курс в нужную им сторону. Основная их задача — найти платежеспособного покупателя, готового переплачивать за валюту. Они постараются покачать курс в течении дня при малейшей возможности.

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Завтрашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ не обещает сенсаций, так как новогодний сезон пока продолжается и активность покупателей будет небольшой. В то же время часть местных банков и госбанки продолжат скупать облигации, что будет влиять и на ресурсный и на валютный рынки. Пока Минфин предлагает гривневые бумаги сроком на 70, 364,770 и 1232 дня и часть из них будет пользоваться спросом как среди местных, так частично и у иностранных игроков фондового рынка.

Что касается «дочек» иностранных компаний, то в январе они не будут очень активны по выводу дивидендов (что традиционно для первой декады каждого месяца). Это связано со спецификой подобных операций и их учета и оформления в Украине в связи с новым отчетным периодом. Поэтому особого давления на гривну их покупки не окажут, но спекулянтам позволят попытаться «разогреть» курс в моменты выхода подобных компаний на межбанк со своими операциями по валюте.

По прогнозам «Минфина» на торгах 4 января объем операций будет в пределах $ 130−160 млн при совершении до 380−420 сделок.

Курсы межбанка, по нашему прогнозу в понедельник будут в пределах: доллар — коридор 28,20 — 28,40 грн, евро — коридор 34,55 — 34,95 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 28,10 -28,55 грн при спреде в большинстве обменников финкомпаний от 15 до 20 коп, а в кассах банков — от 20 до 30 коп.

Евро: в банках коридор 34,20 — 35,00 грн при спреде до 25−35 коп, а в обменках финкомпаний — в пределах 34,20 — 34,70 грн при спреде до 25 коп.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс долларав банках: прием 28,10 — 28,25 грн и продажа 28,45 — 28,60 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 28,25 — 28,35 грн и продажа 28,40- 28,45 грн.

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Источник: МинФин