Где потеряли и на чем заработали инвестфонды США в 2020 году

Бигтех и криптовалюты способствовали успеху ряда паевых инвестиционных и биржевых фондов. А вот нефтегазовые активы в портфеле сыграли ПИФам не на руку. Об этом пишет Лига со ссылкой на статистику информационно-аналитической компании Morningstar (США).

фото: habr

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Кто стал самым доходным

Самым доходным инвестфондом 2020 года (данные на 9 декабря) стал вложившийся в криптовалюту ethereum фонд Grayscale Ethereum Trust (+333,7%). Прибыль фонда была достигнута во время ралли криптовалют. В этом году общие активы, вложенные в криптовалютные фонды, достигли рекордных $ 15 млрд по сравнению с $ 2,57 млрд в конце 2019 года.

Еще одним прибыльным сектором 2020 года стали высокие технологии за счет процессов, которые ускорились из-за пандемии: переход на удаленную работу, проведение встреч и конференций в Zoom, заказ товаров и еды на дом через интернет.

Выпускаемые Bank of Montreal биржевые ноты MicroSectors FANG+ 2X Leveraged ETN и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETN, которые используют кредитное плечо для инвестиций в крупнейшие компании FANG (Facebook, Apple, Netflix, Google), показали прибыльность в 301,9% и 201,9% соответственно. Это сделало их вторым и третьим лучшими фондами за 2020 год.

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Кто оказался среди аутсайдеров

Худшие фонды года инвестировали вдолгую в акции нефтегазового сектора. Инвесторы, купившие бумаги таких фондов с плечом, потеряли почти все. К примеру, ETF Direxion Daily S&P Oil & Gas E&P 2X упал на 97,3% за год, а ETF Direxion Daily Junior Gold Miners Bear 2X упал на 95,5%.

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Источник: МинФин