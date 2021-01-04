Bitcoin за сутки потерял 11% стоимости

Стремительное восхождение Bitcoin сменилось таким же стремительным падением. Стоимость криптовалюты потеряла за сутки 11,7% и упала ниже отметки в $ 29 тыс. Об этом свидетельствуют данные криптовалютой биржи Coindesk.

Сегодня, 4 января, стоимость Bitcoin начала резко снижаться и в 12:21 обвалилась до $ 28 504.

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Снижение цены началось после скачка 2−3 января, когда Bitcoin прибавил в цене более $ 4 тыс с пиком в $ 34 366.

Сейчас биткоин начал отыгрывать падение и на 14:50 по Киеву торгуется по $ 31 332.

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Что просиходит с остальными

Другая популярная криптовалюта Ethereum продолжает расти. За последние сутки она подорожала на 23% и стоит $ 1016,69.

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Источник: МинФин