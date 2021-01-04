Акции американской страховой компании упали на 15%

Ценные бумаги американского страховика Lemonade упали вчера на 15,26%, до 106,01 $ за акцию. Позже акции частично восстановили свои потери, достигнув $ 112,62 (снижение на 9,9%).

Фото: LBLV

Локап-период, установленный Lemonade в преддверии первичного публичного размещения своих акций, завершается 29 декабря, напоминают в LBLV. В итоге у биржевых игроков появится возможность реализовать практически 44 миллиона ценных бумаг этой компании.

В течение торговой сессии 24 декабря акции Lemonade стоили больше 130 $. Это значение на практически 350% превышало стоимость, с которой они 1 июля 2020-го выходили на IPO (29 $). Это наибольшее подорожание ценных бумаг после их листинга у компании, сумевшей по своей капитализации превзойти отметку в 300 $ миллионов.

Первый локап-период завершился 15 ноября. В тот раз на рынок попало еще 15,8 миллиона ценных бумаг Lemonade. Сейчас же завершается и второй (он же последний) блокирующий период, но в этот раз количество разблокированных бумаг будет выше более чем в 2 раза. В сложившейся ситуации биржевые игроки ожидают роста нестабильности.

Lemonade активно расширяет бизнес

Компания занимается в первую очередь страхованием домовладельцев и арендаторов с зафиксированным размером ежемесячной ставки. Процедуру, начинающуюся с оценки объекта и заканчивающуюся возмещением урона, целиком согласуют чат-боты. LBLV отмечает, что еще одной отличительной чертой Lemonade является применение передовых технологических решений в сфере ИИ, big data и машинного обучения.

В настоящее время компания занимается активным расширением услуг в другие регионы. С третьего квартального периода 2020-го Lemonade внедрила еще одно направление бизнеса и стала заниматься страхованием домашних животных. С начала следующего года она также будет страховать жизнь человека.

Lemonade имеет лицензию на работу на территории 40 американских штатов. Кроме того, у Lemonade есть разрешение на оказание услуг в сфере страхования на территории стран ЕС. В настоящее время она работает с клиентами из ФРГ, Нидерландов и Франции.

Ярослав Кравцов, финансовый аналитик LBLV.com

Источник: МинФин