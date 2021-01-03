США оштрафовала криптовалютный сервис BitGo за обслуживание клиентов в Крыму

Как показывает практика, операции с криптовалютой не всегда остаются невидимыми и безнаказанными. Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) оштрафовало компанию-оператора криптовалютных кошельков BitGo за обслуживание клиентов из находящихся под санкциями регионов, таких как Куба, Иран, Судан, Сирия и Крым. Об этом сообщила пресс-служба OFAC.

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«BitGo не проявила должную осмотрительность при блокировании кошельков пользователей», — говорится в сообщении ведомства.

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Реакция компании

Сообщается, что BitGo признала свою ошибку и тем самым избежала крупного штрафа, который в случае передачи дела в суд мог достигнуть суммы в $ 53 млн. Тем не менее, компании пришлось заплатить за нарушение $ 98 830.

Всего, пользователи кошельков компании BitGo из регионов, находящихся в санкционных списках, провели 181 трансакцию на сумму $ 9 127.

США ужесточают требования

Регулирующие органы США ужесточают требования к компаниям, работающими с виртуальными валютами.

В частности, в конце декабря 2020 года Казначейство США рекомендовало финансовым учреждениям, работающим с криптовалютами, идентифицировать личности пользователей кошельков, с которыми проводятся операции.

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Источник: МинФин