Первый транш от МВФ на $700 млн Украина получит не раньше весны — Марченко

В начале января Украина вновь начнет работу с миссией МВФ. Но на первый транш можно рассчитывать не раньше весны. Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью ТСН.

фото: Сергей Владыкин

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Что будет обсуждаться

По словам министра, работа с миссией МВФ возобновится в начале января. Будет обсуждаться модальность будущей программы, шаги, которые должны сделать, а также структурные маяки.

«Обсуждаем период 2022—2023 гг. Каким образом балансировать бюджет, размер дефицита. Это нормальная профессиональная дискуссия с экспертами, с нашими партнерами», — сказал Марченко.

Он добавил, что срок действия программы МВФ рассчитан до конца 2021 года. После ее завершения станет ясно, какая именно поддержка от международных партнеров Украине нужна в дальнейшем.

Когда и сколько сможет получить Украина

Марченко также отметил, что Украина для начала может рассчитывать на трашн в сумме $ 700 млн.

«Первый транш на $ 2,1 млрд мы получили в июне. Еще должно поступить два транша по $ 700 млн в этом году. Они перенесены на следующий год. Поэтому изначально речь идет о $ 700 млн, которые сможем получить после пересмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ», — проинформировал министр.

По его словам, вероятно, Украина сможет получить транш в марте, если удастся выполнить все условия для получения транша.

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Что уже выполнила Украина

Как сообщил Марченко, Украина выполнила все маркеры, которые касались правительственных мероприятий:

рыночное тарифообразование на энергоносители;

трансформация налоговой и таможенной службы. С 1 января эти два ведомства уже будут работать в формате единых юридических лиц;

урегулирование проблемных кредитов государственных банков.

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Проблемный момент

«Но там (среди условий МВФ, — ред.) есть и мероприятия по антикоррупции, реформе судебной системы, которые, скажем так, остаются актуальными, однако не зависят только от Минфина. И в Фонде больше акцентируют внимание на реализации именно этих мероприятий», — отметил министр.

Он также добавил, что несмотря на решение КСУ, которое поставило под сомнение существование антикоррупционной инфраструктуры, переговоры с МВФ не остановились.

«Минфин и был, и есть на постоянной связи с экспертами Фонда. Но появились вопросы, которые должны решить. Конституционный суд — независимая организация в любой стране. Никто не может влиять на его решения», — подчеркнул министр.

При этом Марченко отметил, что возникшая ситуация является риском для национальной безопасности, и государство должно ответить на этот вызов.

«Подготовлены проекты законов, некоторые уже приняты Верховной Радой, некоторые — включены в повестку дня следующей сессии. Надеюсь, парламентарии поддержат все решения, которые будут способствовать дальнейшему сотрудничеству с МВФ, и мы выйдем на первый просмотр программы», — отметил Марченко.

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Источник: МинФин