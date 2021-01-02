НБУ проверит 43 банка в 2021 году

Национальный банк обнародовал план проведения инспекционных проверок банков в 2021 году. Регулятор намерен проверить 43 банка.

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В сообщении пресс-службы НБУ указано, что доля банков, в которых будет проведена проверка, составляет 87% активов банковской системы (по состоянию на 1 октября 2020 года).

План проведения инспекционных проверок банков на 2021 был составлен на основании риск-ориентированного подхода.

Риск-ориентированный подход учитывает:

принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе,

характер и сложность операций,

уровень рисков, присущих деятельности банка,

Общую оценку SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

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В I квартале проверки пройдут в 7 банках:

ПАО «Банк Украинский капитал»,

АО «ЕПБ»,

АО «Банк ¾»,

АО «ПУМБ»,

АО «АП Банк»,

АО «Асвио Банк»,

АО «Окси Банк»;

Во II квартале — в 12 банках:

АО «Укрэксимбанк»,

АО «Райффайзен Банк Аваль»,

АО «Альфа-Банк»,

АБ «Пивденный»,

АО «Таскомбанк»,

АО «Ощадбанк»,

АО «Банк инвестиций и сбережений»,

АО «МИБ»,

АО «Банк Сич»,

АО «Пиреус Банк МКБ»,

АО «Полтава-банк»,

АО «Альтбанк»;

В III квартале — в 14 банках:

АО «Приватбанк»,

АО «ОТП Банк»,

АО «Креди Агриколь Банк»,

ПАО «Банк Восток»,

ОАО «МТБ Банк»,

АО «А-Банк»,

АКБ «Индустриалбанк»,

АБ «Клиринговый Дом»,

АО «АКБ Конкорд»,

АО «Кристалбанк»,

АО «Коминвестбанк»,

АО «Альпари Банк»,

АО «Юнекс Банк»,

ЗАО «Банк Фамильный»;

В IV квартале — в 10 банках:

АО «Укрсиббанк»,

АО «Мегабанк»,

АО «Банк Альянс»,

АО «Первый Инвестиционный Банк»,

АО «КИБ»,

АО «Мотор-Банк»,

АО «Айбокс Банк»,

ПАО «КБ Аккордбанк»,

АБ «Укргазбанк»,

АО «Укрбудинвестбанк».

Также НБУ планирует в течение 2021 года провести инспекционные проверки в 32 небанковских финансовых учреждениях.

НБУ проверит:

15 страховых компаний,

11 кредитных союзов,

5 финансовых компаний

1 лизингодателя.

Всего будут проверені небанковские финучреждения, на которые приходится 23% активов страхового рынка, 33% сегмента кредитных союзов и около 20% финансовых компаний и лизингодателей.

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Источник: МинФин