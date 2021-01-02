НБУ проверит 43 банка в 2021 году
Национальный банк обнародовал план проведения инспекционных проверок банков в 2021 году. Регулятор намерен проверить 43 банка.
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В сообщении пресс-службы НБУ указано, что доля банков, в которых будет проведена проверка, составляет 87% активов банковской системы (по состоянию на 1 октября 2020 года).
План проведения инспекционных проверок банков на 2021 был составлен на основании риск-ориентированного подхода.
Риск-ориентированный подход учитывает:
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принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе,
- характер и сложность операций,
- уровень рисков, присущих деятельности банка,
- Общую оценку SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).
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В I квартале проверки пройдут в 7 банках:
- ПАО «Банк Украинский капитал»,
- АО «ЕПБ»,
- АО «Банк ¾»,
- АО «ПУМБ»,
- АО «АП Банк»,
- АО «Асвио Банк»,
- АО «Окси Банк»;
Во II квартале — в 12 банках:
- АО «Укрэксимбанк»,
- АО «Райффайзен Банк Аваль»,
- АО «Альфа-Банк»,
- АБ «Пивденный»,
- АО «Таскомбанк»,
- АО «Ощадбанк»,
- АО «Банк инвестиций и сбережений»,
- АО «МИБ»,
- АО «Банк Сич»,
- АО «Пиреус Банк МКБ»,
- АО «Полтава-банк»,
- АО «Альтбанк»;
В III квартале — в 14 банках:
- АО «Приватбанк»,
- АО «ОТП Банк»,
- АО «Креди Агриколь Банк»,
- ПАО «Банк Восток»,
- ОАО «МТБ Банк»,
- АО «А-Банк»,
- АКБ «Индустриалбанк»,
- АБ «Клиринговый Дом»,
- АО «АКБ Конкорд»,
- АО «Кристалбанк»,
- АО «Коминвестбанк»,
- АО «Альпари Банк»,
- АО «Юнекс Банк»,
- ЗАО «Банк Фамильный»;
В IV квартале — в 10 банках:
- АО «Укрсиббанк»,
- АО «Мегабанк»,
- АО «Банк Альянс»,
- АО «Первый Инвестиционный Банк»,
- АО «КИБ»,
- АО «Мотор-Банк»,
- АО «Айбокс Банк»,
- ПАО «КБ Аккордбанк»,
- АБ «Укргазбанк»,
- АО «Укрбудинвестбанк».
Также НБУ планирует в течение 2021 года провести инспекционные проверки в 32 небанковских финансовых учреждениях.
НБУ проверит:
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15 страховых компаний,
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11 кредитных союзов,
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5 финансовых компаний
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1 лизингодателя.
Всего будут проверені небанковские финучреждения, на которые приходится 23% активов страхового рынка, 33% сегмента кредитных союзов и около 20% финансовых компаний и лизингодателей.
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Источник: МинФин