Финансы

НБУ проверит 43 банка в 2021 году

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Национальный банк обнародовал план проведения инспекционных проверок банков в 2021 году. Регулятор намерен проверить 43 банка.

0

В сообщении пресс-службы НБУ указано, что доля банков, в которых будет проведена проверка, составляет 87% активов банковской системы (по состоянию на 1 октября 2020 года).

План проведения инспекционных проверок банков на 2021 был составлен на основании риск-ориентированного подхода.

Риск-ориентированный подход учитывает:

  • принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе,

  • характер и сложность операций,
  • уровень рисков, присущих деятельности банка,
  • Общую оценку SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

Читайте также: Что ждет банки и их клиентов в 2021 году

В I квартале проверки пройдут в 7 банках:

  • ПАО «Банк Украинский капитал»,
  • АО «ЕПБ»,
  • АО «Банк ¾»,
  • АО «ПУМБ»,
  • АО «АП Банк»,
  • АО «Асвио Банк»,
  • АО «Окси Банк»;

Во II квартале — в 12 банках:

  • АО «Укрэксимбанк»,
  • АО «Райффайзен Банк Аваль»,
  • АО «Альфа-Банк»,
  • АБ «Пивденный»,
  • АО «Таскомбанк»,
  • АО «Ощадбанк»,
  • АО «Банк инвестиций и сбережений»,
  • АО «МИБ»,
  • АО «Банк Сич»,
  • АО «Пиреус Банк МКБ»,
  • АО «Полтава-банк»,
  • АО «Альтбанк»;

В III квартале — в 14 банках:

  • АО «Приватбанк»,
  • АО «ОТП Банк»,
  • АО «Креди Агриколь Банк»,
  • ПАО «Банк Восток»,
  • ОАО «МТБ Банк»,
  • АО «А-Банк»,
  • АКБ «Индустриалбанк»,
  • АБ «Клиринговый Дом»,
  • АО «АКБ Конкорд»,
  • АО «Кристалбанк»,
  • АО «Коминвестбанк»,
  • АО «Альпари Банк»,
  • АО «Юнекс Банк»,
  • ЗАО «Банк Фамильный»;

В IV квартале — в 10 банках:

  • АО «Укрсиббанк»,
  • АО «Мегабанк»,
  • АО «Банк Альянс»,
  • АО «Первый Инвестиционный Банк»,
  • АО «КИБ»,
  • АО «Мотор-Банк»,
  • АО «Айбокс Банк»,
  • ПАО «КБ Аккордбанк»,
  • АБ «Укргазбанк»,
  • АО «Укрбудинвестбанк».

Также НБУ планирует в течение 2021 года провести инспекционные проверки в 32 небанковских финансовых учреждениях.

НБУ проверит:

  • 15 страховых компаний,

  • 11 кредитных союзов,

  • 5 финансовых компаний

  • 1 лизингодателя.

Всего будут проверені небанковские финучреждения, на которые приходится 23% активов страхового рынка, 33% сегмента кредитных союзов и около 20% финансовых компаний и лизингодателей.

Читайте также: НБУ назвал самые убыточные банки за 3 квартал

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В РФ сообщили об освобождении похищенного в Ливии украинца

2 часа ago

Звездопад Квадрантиды пролетит над Украиной: как загадать желание

2 часа ago

Несколько украинцев вошли в топ-100 лучших шахматистов мира

3 часа ago

Украина нарабатывает новую «дорожную карту» отношений с США – Жовква

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button