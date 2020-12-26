Собственного курса не будет. 10 крупнейших туроператоров перевели свои цены в гривну (обновлено)

Все 10 крупнейших туроператоров Украины перевели свои цены на отдых в гривну и, соответственно, изменили данные о турах на своих сайтах. Об этом написал руководитель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в фейсбуке.

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По его словам, теперь не будет никакого «собственного курса валют» — который не соответствует ни одному официальному курсу. Все по честному.

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«Таким образом они выполнили рекомендации АМКУ, которые мы дали после расследования по этому делу. Это ответственное решение бизнеса, принятое в интересах потребителя, и это прекрасный пример того, как бизнес может сотрудничать с АМКУ», — написал он.

Что это значит для туриста

Отныне вы не увидите на сайтах туроператоров цен в валюте, курс которой никому не известен до момента расчета за тур, как это было раньше. Теперь все цены понятны заранее.

Мнение эксперта

По словам директора туроператора «Аристея тур» Ольги Пономаревой, не секрет, что с пандемией вся туристическая отрасль пришла в упадок. По сравнению с 2019 годом продажи по системе упали на 62,62%, но самым сложным оказался ноябрь — на 73% по сравнению с ноябрем 2019 года.

«Однако рекомендации АМКУ особо не повлияли ни на индустрию в целом, ни на политику ценообразования, поскольку при расчетах туров мы используем прайсы иностранных партнеров в валюте тура, а выводим в онлайн стоимость в гривневом эквиваленте. Некоторые неудобства могут ощущать агенты и сами туристы, поскольку им необходимо следить за актуализацией стоимости туров на сайте туроператора», — отметила эксперт.

Предыстория

В начале декабря временная админколегия Антимонопольного комитета рекомендовала туристическим операторам указывать стоимость туров на своих сайтах в гривнах без «собственного курса валют».

Источник: МинФин