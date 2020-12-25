Украина сократила список стран «красной зоны»

24 декабря Министерство здравоохранения обновило список стран «красной зоны». По сравнению с минувшей неделей, он сократился на две страны. Об этом говорится в сообщении министерства.

Фото: nationalcorps.org

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Кто вошел в список

В список стран «красной зоны» вошли Великобритания, Румыния и Германия.

При этом в «зеленую зону» попала Иордания.

Отметим, в «красную зону» попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

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По возвращению из этих стран в Украину необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения «Вдома» или в течение суток сделать ПЦР-тест.

В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

СПИСОК СТРАН

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Источник: МинФин