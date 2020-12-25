Сумма онлайн-покупок украинцев в 2020 году выросла на 41%

Общая сумма физических товаров и услуг, которые приобрели украинцы в интернете в течение 2020 года, достигла 107 млрд грн, что на 41% больше чем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании группы компаний EVO.

Фото: rspectr.com

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Динамика роста

«Год назад мы прогнозировали прирост e-commerce в 2020 году в Украине на уровне 15%, но пандемия его существенно скорректировала. Множество новых игроков появилось в онлайне — от мини-производств до кафе. Большие онлайн и оффлайн-магазины и маркетплейсы в большей части усилили свои позиции», — отметили в компании.

На сегодня почти 9% всех покупок в Украине происходит онлайн — на маркетплейсах, в онлайн-магазинах и социальных сетях.

«В 2019 доля e-commerce в ритейле в Украине оценивалась в 7%, а увеличился рынок тогда на 17% в год», — отмечают исследователи.

Отмечается, что за год количество заказов на маркетплейсах EVO — Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua, Shafa.ua, IZI.ua и сайтах компаний Prom.ua выросло на 42%. При этом средний чек снизился на 10%.

Как оплачивали

По оценкам EVO, количество онлайн-оплат за товары и услуги в 2020 году выросло на 50%. На маркетплейсах уже сейчас, примерно, 15% расчетов — карточкой в момент покупки.

«С такими темпами через несколько лет платеж наличными наложенным платежом за приобретенные онлайн-товары, а также оплата „на карту“ потеряют популярность как менее безопасные и удобные. Важный фактор, который сдерживает рост оплат уже сейчас — цена сделок для продавца, которая в Украине в среднем составляет более 2% от цены товара. Это в 4 раза больше, чем в Европе», — отмечается в исследовании.

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Что покупали чаще

Наибольший прирост 2020 года наблюдается в категории «Медицинские товары». Кроме того, большим спросом, чем в 2019 году, пользовались товары для садоводства и огородничества. В рейтинг лучших также попали зоотовары и пищевые продукты.

«Пандемия вытолкнула в онлайн традиционно офлайновые ниши, в частности лекарства и продукты. В несколько раз вырос спрос на доставку из магазинов и ресторанов. Даже после пандемии маловероятно, что покупатели откажутся от этих удобств», — подытожили в EVO.

Ожидания-2021

Компания ожидает, что в 2021 году темпы роста e-commerce частично сохранятся и увеличатся еще на треть. Этому будут способствовать: появление безопасных способов онлайн-оплаты на маркетплейсах, удешевление доставки, скорость и рост качества обслуживания продавцами.

Ранее «Минфин» писал, что в Украине наибольший рост онлайн-торговли среди стран Восточной Европы. Продуктовый e-commerce вырос на 107% по сравнению с показателями прошлого года.

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Источник: МинФин