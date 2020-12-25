Пять этапов. Минздрав утвердил дорожную карту вакцинации от covid-19

Минздрав разработал и утвердил дорожную карту массовой вакцинации против covid-19. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Фото: ukrinform.ua

0

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, кампания иммунизации будет проводиться в пять этапов в течение 2021−2022 годов.

Пять этапов

На первом этапе предусмотрена вакцинация людей с критичным риском инфицирования — около 355 000 человек:

медработники и персонал, оказывающие стационарную помощь больным covid-19;

люди в интернатах, домах для престарелых и работники этих заведений;

военнослужащие(включая ВСУ и Нацгвардию), которые участвуют в ООС.

На втором этапе будут вакцинировать людей с очень высоким риском инфицирования и предоставляющих медицинские услуги — около 2,3 млн человек:

медработники и персонал, оказывающие стационарную помощь другим больным;

люди возрастом от 80 лет;

социальные работники и другие работники социальной сферы.

Читайте также: Украина скорее всего получит вакцину Astra Zeneсa

На третьем этапе — люди с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет обязанности по поддержке безопасности и жизнедеятельности государства, около 7,2 млн человек:

люди возрастом от 65 до 79 лет;

работники критически важных структур госбезопасности(ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, военные ВСУ, МВД);

учителя и другие работники просвещения.

Страхование от covid-19. Выплата до 50 тысяч гривен

На четвертом этапе массовой вакцинации люди с повышенным риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержке безопасности и жизнедеятельности государства — около 11 млн человек:

люди возрастом от 60 до 64 лет;

взрослые(возрастом от 18 до 59 лет) с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в группе риска по развитию осложнений отcovid-19;

люди, находящиеся в местах заключения и СИЗО, работники таких мест;

другие категории населения и профессиональные группы, которые находятся в группе риска по инфицированию covid-19, а также граждане, проживающие на временно оккупированных территориях.

Напятом этапе планируется вакцинация других категорий населения, которые не входят в приоритетные группы — около 19 млн человек:

люди возраста от 18 лет и старше, за исключением имеющих сопутствующие заболевания, которые находятся в группе риска по развитию осложнений от covid-19, а также граждане, проживающие на временно оккупированных территориях.

Где будет проходить иммунизация

Иммунизация будет проводиться на базе кабинетов и пунктов прививок, которых сейчас в Украине насчитывается более 11 000.

Кроме того, будут организованы мобильные бригады по иммунизации, а также временные центры вакцинации по примеру Италии и Германии.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».

Источник: МинФин