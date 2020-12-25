Пять этапов. Минздрав утвердил дорожную карту вакцинации от covid-19
Минздрав разработал и утвердил дорожную карту массовой вакцинации против covid-19. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Фото: ukrinform.ua
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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, кампания иммунизации будет проводиться в пять этапов в течение 2021−2022 годов.
Пять этапов
На первом этапе предусмотрена вакцинация людей с критичным риском инфицирования — около 355 000 человек:
- медработники и персонал, оказывающие стационарную помощь больным covid-19;
- люди в интернатах, домах для престарелых и работники этих заведений;
- военнослужащие(включая ВСУ и Нацгвардию), которые участвуют в ООС.
На втором этапе будут вакцинировать людей с очень высоким риском инфицирования и предоставляющих медицинские услуги — около 2,3 млн человек:
- медработники и персонал, оказывающие стационарную помощь другим больным;
- люди возрастом от 80 лет;
- социальные работники и другие работники социальной сферы.
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На третьем этапе — люди с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет обязанности по поддержке безопасности и жизнедеятельности государства, около 7,2 млн человек:
- люди возрастом от 65 до 79 лет;
- работники критически важных структур госбезопасности(ГСЧС, Нацполиция, Нацгвардия, СБУ, военные ВСУ, МВД);
- учителя и другие работники просвещения.
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На четвертом этапе массовой вакцинации люди с повышенным риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержке безопасности и жизнедеятельности государства — около 11 млн человек:
- люди возрастом от 60 до 64 лет;
- взрослые(возрастом от 18 до 59 лет) с сопутствующими заболеваниями, которые находятся в группе риска по развитию осложнений отcovid-19;
- люди, находящиеся в местах заключения и СИЗО, работники таких мест;
- другие категории населения и профессиональные группы, которые находятся в группе риска по инфицированию covid-19, а также граждане, проживающие на временно оккупированных территориях.
Напятом этапе планируется вакцинация других категорий населения, которые не входят в приоритетные группы — около 19 млн человек:
- люди возраста от 18 лет и старше, за исключением имеющих сопутствующие заболевания, которые находятся в группе риска по развитию осложнений от covid-19, а также граждане, проживающие на временно оккупированных территориях.
Где будет проходить иммунизация
Иммунизация будет проводиться на базе кабинетов и пунктов прививок, которых сейчас в Украине насчитывается более 11 000.
Кроме того, будут организованы мобильные бригады по иммунизации, а также временные центры вакцинации по примеру Италии и Германии.
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Источник: МинФин