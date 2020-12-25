Финансы

Курс валют на вечер 24 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар практически не изменился, только добавил 1 копейку на продаже. Евро потеряло по 4 копейки на обеих операциях.

Фото: ar25.org

5

Валюта

Открытие 24 декабря

Закрытие 24 декабря

Изменения

доллар

 28,37/28,39

28,37/28,40

0/1

евро

 34,62/34,65

34,58/34,61

4/4

рубль

0,3791/0,3796

0,3826/0,3831

0,0035/0,0035

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 28,3700−28,3950 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,6255−34,6504 грн/евро, торги по рублю — 0,3791−0,3796 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,20−28,46 гривны. Евро покупают по 34,20 гривны, продают по 34,70 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,10−29,50 гривны, евро — 34,10−35,70 гривны.

Источник: МинФин

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