Финансы
Курс валют на вечер 24 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар практически не изменился, только добавил 1 копейку на продаже. Евро потеряло по 4 копейки на обеих операциях.
Фото: ar25.org
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Валюта
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Открытие 24 декабря
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Закрытие 24 декабря
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Изменения
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доллар
|28,37/28,39
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28,37/28,40
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0/1
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евро
|34,62/34,65
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34,58/34,61
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4/4
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рубль
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0,3791/0,3796
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0,3826/0,3831
|
0,0035/0,0035
Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 28,3700−28,3950 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,6255−34,6504 грн/евро, торги по рублю — 0,3791−0,3796 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,20−28,46 гривны. Евро покупают по 34,20 гривны, продают по 34,70 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,10−29,50 гривны, евро — 34,10−35,70 гривны.
Источник: МинФин