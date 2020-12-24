Главное за четверг: что нам приготовил Mastercard, подбитая «первичка» и лидер «Минфин»

Инга Андреева: Во время пандемии людям стало удобнее платить гаджетами

Рост объема безналичных платежей в 2 раза может сократить объем теневой экономики на 0,6%-3,7% ВВП. Для Украины — это от 25 до 150 млрд грн. Об этом рассказала в интервью «Минфину» генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Мало и дорого. Как 2020 год «подкосил» первичку и что с ней будет в следующем году

В 2021 году застройщики намерены взвинтить цены. Новостройки могут снова подорожать, как минимум, на 15%. «Минфин» разбирался, что происходит на первичке и почему растут цены.

Католическое Рождество и три выходных: что будет с курсом в обменниках

За 21−24 декабря доллар на межбанке вырос с 27,98/28,01 до 28,375/28,40 гривен, а евро — с 34,07/34,10 до 34,59/34,61. Что будет дальше?

«Минфин» возглавил рейтинг самых эффективных деловых интернет-медиа

Сайт «Минфин» возглавил рейтинг деловых СМИ, составленный Центром контент-анализа.

Украинцы могут летать и путешествовать на праздники — МИД

Правительство Украины не намерено прекращать авиасообщение или ограничивать путешествия на время праздников. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: МинФин