Курс валют на вечер 22 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки

Межбанк закрылся ростом курса и доллара, и евро. Доллар подрос на 17 копеек на покупке и на 18 копеек на продаже. Евро добавил по 18 копеек на обеих операциях.

Фото: minfin.com.ua

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Валюта Открытие 22 декабря Закрытие 22 декабря Изменения доллар 28,23/28,25 28,40/28,43 17/18 евро 34,48/34,51 34,66/34,69 18/18 рубль 0,3739/0,3743 0,3762/0,3768 0,0023/0,0025

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 28,2300-28,2550 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,4857-34,5163 грн/евро, торги по рублю – 0,3739-0,3743 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,10-28,37 гривны. Евро покупают по 34,10 гривны, продают по 34,60 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,15-28,50 гривны, евро — 33,90-35,50 гривны.

Источник: МинФин