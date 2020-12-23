Курс валют на вечер 22 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки
Межбанк закрылся ростом курса и доллара, и евро. Доллар подрос на 17 копеек на покупке и на 18 копеек на продаже. Евро добавил по 18 копеек на обеих операциях.
Фото: minfin.com.ua
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Валюта
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Открытие 22 декабря
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Закрытие 22 декабря
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Изменения
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доллар
|28,23/28,25
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28,40/28,43
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17/18
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евро
|34,48/34,51
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34,66/34,69
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18/18
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рубль
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0,3739/0,3743
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0,3762/0,3768
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0,0023/0,0025
Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 28,2300-28,2550 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,4857-34,5163 грн/евро, торги по рублю – 0,3739-0,3743 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,10-28,37 гривны. Евро покупают по 34,10 гривны, продают по 34,60 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,15-28,50 гривны, евро — 33,90-35,50 гривны.
Источник: МинФин