Финансы

Курс валют на вечер 22 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки

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Межбанк закрылся ростом курса и доллара, и евро. Доллар подрос на 17 копеек на покупке и на 18 копеек на продаже. Евро добавил по 18 копеек на обеих операциях.

Фото: minfin.com.ua

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Валюта

Открытие 22 декабря

Закрытие 22 декабря

Изменения

доллар

 28,23/28,25

28,40/28,43

17/18

евро

 34,48/34,51

34,66/34,69

18/18

рубль

0,3739/0,3743

0,3762/0,3768

0,0023/0,0025

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 28,2300-28,2550 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 34,4857-34,5163 грн/евро, торги по рублю – 0,3739-0,3743 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 28,10-28,37 гривны. Евро покупают по 34,10 гривны, продают по 34,60 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 28,15-28,50 гривны, евро — 33,90-35,50 гривны.

Источник: МинФин

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