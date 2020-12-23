Fitch присвоило краткосрочный рейтинг муниципальным облигациям столицы
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило краткосрочный рейтинг «B» муниципальным облигациям Киева серии «I» на сумму 570 млн грн и серии «J» на сумму 200 млн грн с фиксированным купоном в 11% и погашением соответственно 29 марта и 29 апреля 2021 года, сообщает Интерфакс-Украина.
Фото: day.kyiv.ua
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Что известно о рейтинге
«Рейтинг выпусков облигаций Киева находится на одном уровне с краткосрочным рейтингом дефолта эмитента(РДЭ) города, поскольку облигации представляют собой приоритетные необеспеченные обязательства и имеют равную очередность исполнения с другими приоритетными необеспеченными обязательствами города», — пояснили в агентстве.
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И добавили, что РДЭ Киева сдерживаются суверенными РДЭ Украины(«B”/прогноз «стабильный»), поскольку кредитоспособность города на самостоятельной основе выше — на уровне «b +».
Поступления от облигаций будут использоваться для финансирования капитальных расходов города.
Характеристика выпуска
Андеррайтером и соандеррайтером выпуска муниципальных облигаций Киева на общую номинальную сумму 1,496 млрд грн выступают Укргазбанк и Укрэксимбанк.
Сроки обращения облигаций:
- серии «K» — до 30 июля 2021 года;
- серии «L» — до 29 октября 2021 года.
Объемы:
- серии «K» — 296 млн грн;
- серии «L» — 300 млн грн.
Номинальная ставка доходности по всем облигациям установлена на уровне 11% годовых.
Выплата купона — ежеквартальная, за исключением короткого последнего купонного периода.
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Кстати говоря
- Нацбанк 1 декабря 2020 года облегчил банкам приобретение муниципальных облигаций, в том числе позволив определять класс заемщика муниципалитета — эмитента ценных бумаг на основании его кредитного рейтинга.
- Территориальные общины впервые стали владельцами облигаций внутреннего госзайма(ОВГЗ) — их портфель на 7 декабря составил 120 млн грн.
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Источник: МинФин