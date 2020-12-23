Fitch присвоило краткосрочный рейтинг муниципальным облигациям столицы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило краткосрочный рейтинг «B» муниципальным облигациям Киева серии «I» на сумму 570 млн грн и серии «J» на сумму 200 млн грн с фиксированным купоном в 11% и погашением соответственно 29 марта и 29 апреля 2021 года, сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: day.kyiv.ua

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Что известно о рейтинге

«Рейтинг выпусков облигаций Киева находится на одном уровне с краткосрочным рейтингом дефолта эмитента(РДЭ) города, поскольку облигации представляют собой приоритетные необеспеченные обязательства и имеют равную очередность исполнения с другими приоритетными необеспеченными обязательствами города», — пояснили в агентстве.

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И добавили, что РДЭ Киева сдерживаются суверенными РДЭ Украины(«B”/прогноз «стабильный»), поскольку кредитоспособность города на самостоятельной основе выше — на уровне «b +».

Поступления от облигаций будут использоваться для финансирования капитальных расходов города.

Характеристика выпуска

Андеррайтером и соандеррайтером выпуска муниципальных облигаций Киева на общую номинальную сумму 1,496 млрд грн выступают Укргазбанк и Укрэксимбанк.

Сроки обращения облигаций:

серии «K» — до 30 июля 2021 года;

серии «L» — до 29 октября 2021 года.

Объемы:

серии «K» — 296 млн грн;

серии «L» — 300 млн грн.

Номинальная ставка доходности по всем облигациям установлена ​​на уровне 11% годовых.

Выплата купона — ежеквартальная, за исключением короткого последнего купонного периода.

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Кстати говоря

Нацбанк 1 декабря 2020 года облегчил банкам приобретение муниципальных облигаций, в том числе позволив определять класс заемщика муниципалитета — эмитента ценных бумаг на основании его кредитного рейтинга.

Территориальные общины впервые стали владельцами облигаций внутреннего госзайма(ОВГЗ) — их портфель на 7 декабря составил 120 млн грн.

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Источник: МинФин