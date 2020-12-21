Универсальная CBDC может изменить будущее глобальных платежей — МВФ

По мнению аналитиков Международного валютного фонда (МВФ), общепризнанная цифровая валюта центрального банка (CBDC) может радикально изменить статус-кво мировой платежно-финансовой системы. Об этом сообщается на сайте Фонда.

Фото: bitnovosti.com

3

В чем выгодность универсальной CBDC

В статье, посвященной ситуации с резервными валютами (Reserve Currencies in an Evolving International Monetary System), МВФ освещает новые тенденции в развитии CBDC и утверждает, что универсальная цифровая валюта может принести пользу как правительствам, так и потребителям.

«В последнее время все большую популярность приобретает концепция создания универсального CBDC. Поддерживаемая корзиной CBDC синтетическая гегемоническая валюта могла бы обеспечивать более эффективные внутренние и трансграничные платежные услуги, пользуясь доверием множества центральных банков. Такая архитектура могла бы изменить спрос на резервы, деноминированные в валютах, входящих в корзину, исходя из их относительного веса», – говорится в статье.

Читайте также: В Швеции отказываются от наличных

Относительно стейблкоина Diem

В документе указывается, что разработанный Facebook стейблкоин Diem представляет собой попытку создания частной компанией мировой стабильной монеты (GSC), подкрепленной корзиной нежизнеспособных активов.

«Запуск GSC может увеличить спрос на резервные валюты, подкрепленные этой корзиной. Но GSC не нуждается в поддержке существующих резервных валют и может самостоятельно получить статус резервной валюты. Можно также предположить, что резервным активом может стать более одного глобального стейблкоина», – отмечают в МВФ.

Кстати

По мнению аналитиков, новые технологии могут оказать серьезное влияние на структуру и движение резервных валют в целом.

В нескольких странах, в частности в Швеции и Китае, в настоящее время реализуются пилотные проекты по проверке работы соответствующих цифровых валют, электронной кроны и цифрового юаня.

Читайте также: Китай готовится протестировать цифровой юань в Пекине

Цифровая валюта становится популярной

54% центробанков в мире, участвующих в опросе Всемирного банка в 2019 году, в настоящее время изучают вопрос выпуска собственной цифровой валюты.

32% пока не изучали вопрос.

Только 15% после проведения исследований приняли решение не выпускать CBDC.

Хотите знать о валюте больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграмм-канале

Источник: МинФин