Валюта стремительно подорожала: что происходит с курсом и кто виноват

Понедельник явно не стал удачным днем для нацвалюты. За день доллар на межбанке подорожал сразу на 22 копейки — до 28,20/28,23 гривен, а евро на 37 копеек — до 34,43/34,46 гривен. Ничего хорошего это не сулит.

Фото: unian.net

0

Часть рынка утверждает, что это «злые» нерезиденты специально сегодня сыграли «на повышение», чтобы завтра подороже продать свою валюту в приличных объемах и таким образом — дешевле купить ОВГЗ на аукционе Минфина Украины.

А часть наблюдателей списывает происходящее на увеличение спроса со стороны крупных местных покупателей энергоносителей и ритейлеров в предновогодний период расчетов с иностранными партнерами до наступления католического Рождества.

Мы уверены, что правы и первые, и вторые.

Если в начале сессии с утренних 27,98/28,01 свою лепту в раскачивание курса доллара до 28,08/28,10 гривен к обеду внесли представители реального сектора, то уже после обеда — в основном рост котировок носил спекулятивный характер. Так что хороши все.

А вот кто дополнительно порадовался подобному развитию ситуации, так это крупные экспортеры. Они неожиданно для себя получили неплохой бонус от нашего межбанка и не зря перестали торопиться заключать сделки уже с 12 часов, а выжидали и проводили свои операции лишь при максимальных уровнях котировок.

В итоге, доллар в первые два часа сессии находился в пределах 27,95-27,98/28,00-28,01 гривен, а перед обедом и после него – стараниями спекулянтов быстро подорожал до 28,11/28,135 к 14 часам, до 28,18/28,2050 — к 16:00 и до 28,20/28,23 — к концу сессии.

По евро, кроме нашей ситуации по соотношению спроса и предложения на торгах — существенно влиял на курсообразование и курс пары евро/доллар на мировых площадках (на момент написания статьи он находится в пределах 1,2215 доллара за евро). И если начиналась сессия в Украине с уровня 34,07/34,10 гривен за евро, то в середине дня курс достигал отметки в 34,19/34,22 гривны, а к концу дня — взлетел и вовсе до 34,43/34,46 гривен. К удовольствию экспортеров — спекулятивная игра «на повышение» набирает обороты.

Главные события 21 декабря на межбанке:

Взлет котировок доллара с утренних 27,98/28,01 до 28,20/28,23 гривен и выше. Очередной скачок и по евровалюте с 34,07/34,10 до 34,43/34,46 гривен к концу сессии.

Нацбанк не выходил на торги.

Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 27,9911 гривен, а официальный на 22 декабря установлен на отметке 28,0391 гривен за доллар.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».

Источник: МинФин