Курс валют на вечер 15 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка котировки валют снова пошли вниз: доллар потерял по 4 копейки на обеих операциях; евро — по 2 копейки также на обеих операциях.
Фото: liga.net
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Валюта
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Открытие 15 декабря
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Закрытие 15 декабря
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Изменения
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доллар
|27,79/27,81
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27,75/27,77
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4/4
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евро
|33,73/33,75
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33,71/33,73
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2/2
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рубль
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0,3783/0,3790
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0,3770/0,3774
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0,0013/0,0016
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7950-27,8150 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,7320-33,7562 грн/евро, торги по рублю – 0,3783-0,3790 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,75 -27,97 гривны. Евро покупают по 33,50 гривны, продают по 33,96 гривны.
По, данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,70 — 28,80 гривны, евро — 33,35-33,90 гривны.
Источник: МинФин