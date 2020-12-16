Курс валют на вечер 15 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка котировки валют снова пошли вниз: доллар потерял по 4 копейки на обеих операциях; евро — по 2 копейки также на обеих операциях.

Фото: liga.net

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Валюта Открытие 15 декабря Закрытие 15 декабря Изменения доллар 27,79/27,81 27,75/27,77 4/4 евро 33,73/33,75 33,71/33,73 2/2 рубль 0,3783/0,3790 0,3770/0,3774 0,0013/0,0016

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7950-27,8150 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,7320-33,7562 грн/евро, торги по рублю – 0,3783-0,3790 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,75 -27,97 гривны. Евро покупают по 33,50 гривны, продают по 33,96 гривны.

По, данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,70 — 28,80 гривны, евро — 33,35-33,90 гривны.

Источник: МинФин