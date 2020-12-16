Финансы

Курс валют на вечер 15 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
0 0 Менее минуты назад

К закрытию межбанка котировки валют снова пошли вниз: доллар потерял по 4 копейки на обеих операциях; евро — по 2 копейки также на обеих операциях.

Фото: liga.net

1

Валюта

Открытие 15 декабря

Закрытие 15 декабря

Изменения

доллар

 27,79/27,81

27,75/27,77

4/4

евро

 33,73/33,75

33,71/33,73

2/2

рубль

0,3783/0,3790

0,3770/0,3774

0,0013/0,0016

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7950-27,8150 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,7320-33,7562 грн/евро, торги по рублю – 0,3783-0,3790 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,75 -27,97 гривны. Евро покупают по 33,50 гривны, продают по 33,96 гривны.

По, данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,70 — 28,80 гривны, евро — 33,35-33,90 гривны.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Европа должна откровенно признать ответственность РФ за войну на Донбассе – Волкер

1 час ago

“Гарольд, скрывающий боль” из мемов нашел загадочный монолит в Венгрии

2 часа ago

Убивал женщин с мыслями о суициде: “твиттер-киллеру” вынесли приговор

2 часа ago

“Манчестер Сити” во второй раз подряд не сумел победить в АПЛ

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button