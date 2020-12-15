Сколько в следующем году будут стоить нефть, газ, металл и пшеница — прогноз

В следующем году нефть и газ подорожают больше всего среди сырьевых товаров. А вот железная руда будет дешеветь. Такой прогноз озвучил глава департамента по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко во время онлайн-презентации финансовой аналитики и макроэкономических прогнозов.

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Цены на нефть будут расти в течение следующего года. К концу 2021 года ее средние значения составят $55-60 за баррель. «Оптимизм относительно вакцин и огромный приток ликвидности на финансовых рынках компенсируют негативный эффект сокращения спроса на нефть из-за локдауна, а с открытием экономик цены будут постепенно расти», — объяснил эту тенденцию Мартыненко.

Также, по его мнению, цены на природный газ в Европе в среднем за 2021 год вырастут на 42%. Причиной этого станет восстановление промышленного спроса.

Что будет с ценами на металл

По словам Мартыненко, цены на сталь и железную руду в следующем году имеют смешанные перспективы. «Цены на железную руду прыгнули в 4 квартале этого года из-за большого спекулятивного и промышленного спроса в Китае, но по итогам 2021 года снизятся, поскольку китайский спрос замедлится, а предложение руды возрастет, особенно от бразильских поставщиков», — пояснил он.

Восстановление же цен на сталь, по его словам, в Черноморском регионе должно ограничиться 4% из-за неустойчивого спроса в ЕС и Турции и снижения цен на железную руду.

Что будет с ценой на зерновые

По прогнозу ICU, цены на кукурузу могут вырасти на 10% в 2021 году благодаря сильному спросу Китая, восстановлению цен на нефть, ниже урожая в сезоне 2020/21 года. И низким запасам в США.

Зато цены на пшеницу после стремительного роста в 2020 году начнут снижаться в начале следующего года из-за увеличения предложения. В то же время в целом они удержат высокие позиции и к концу 2021-го вырастут на 2%. В частности, из-за снижения запасов.

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Как менялась цена в этом году

В этом году впервые в истории цена фьючерса нефти марки WTI упала до нуля, а затем достигла отрицательных значений: котировки завершили торговую сессию на отметке минус $37,63 за баррель. Цена нефти марки Brent в апреле этого года снижалась до $19.

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Источник: МинФин