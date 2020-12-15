Финансы
Доступные кредиты: банки за неделю выдали 621 миллион
За последнюю неделю (7-11.12.2020) в рамках программы «Доступные кредиты: 5-7-9%” уполномоченные банки выдали 265 кредитов на общую сумму 621 млн грн. Об этом сообщает Министерство финансов.
Фото: strana.ua
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Цели привлечения кредитов
С обнародованной суммы более 621 млн грн ссуды были выданы на:
- рефинансирование предварительно полученных кредитов – 297 млн грн;
- капитальные инвестиции – 84,4 млн грн;
- как антикризисные «трехпроцентные» кредиты – 239 млн грн.
От старта программы
С февраля 2020 года в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» банки успели кредитовать бизнес на сумму в 15,2 млрд грн, из которых:
- 10,3 млрд грн – это сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов;
- 2,9 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции;
- более 2 млрд грн – антикризисные кредиты под 3%.
Где можно получить кредиты
Напомним, Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 23-ю банками:
- Ощадбанк
- Укргазбанк
- Приватбанк
- Укрэксимбанк
- Банк Львов
- ПУМБ
- Банк Альянс
- Кредобанк
- Банк Восток
- Райффайзен Банк Аваль
- Таскомбанк
- Альфа-банк
- Банк Глобус
- Мегабанк
- Поликомбанк
- Креди Агриколь Банк
- ОТП Банк
- Кредитвест
- Агропросперис
- Аккордбанк
- Прокредит Банк
- Банк Украинский капитал
- МТБ Банк
Что известно о «5-7-9%»
- В Украине с 1 февраля 2020 года стартовала утвержденная правительством программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Предоставление трех возможных ставок – 5%, 7% или 9% – по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.
- Получить государственную финансовую поддержку могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.
- Действие программы доступных кредитов «5-7-9%» будет продлено на 2021 год в том виде, в котором она работает сейчас. Эта программа направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине.
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Источник: МинФин