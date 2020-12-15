Доступные кредиты: банки за неделю выдали 621 миллион

За последнюю неделю (7-11.12.2020) в рамках программы «Доступные кредиты: 5-7-9%” уполномоченные банки выдали 265 кредитов на общую сумму 621 млн грн. Об этом сообщает Министерство финансов.

Фото: strana.ua

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Цели привлечения кредитов

С обнародованной суммы более 621 млн грн ссуды были выданы на:

рефинансирование предварительно полученных кредитов – 297 млн грн;

капитальные инвестиции – 84,4 млн грн;

как антикризисные «трехпроцентные» кредиты – 239 млн грн.

От старта программы

С февраля 2020 года в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» банки успели кредитовать бизнес на сумму в 15,2 млрд грн, из которых:

10,3 млрд грн – это сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов;

2,9 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции;

более 2 млрд грн – антикризисные кредиты под 3%.



Где можно получить кредиты

Напомним, Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 23-ю банками:

Ощадбанк

Укргазбанк

Приватбанк

Укрэксимбанк

Банк Львов

ПУМБ

Банк Альянс

Кредобанк

Банк Восток

Райффайзен Банк Аваль

Таскомбанк

Альфа-банк

Банк Глобус

Мегабанк

Поликомбанк

Креди Агриколь Банк

ОТП Банк

Кредитвест

Агропросперис

Аккордбанк

Прокредит Банк

Банк Украинский капитал

МТБ Банк

Что известно о «5-7-9%»

В Украине с 1 февраля 2020 года стартовала утвержденная правительством программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Предоставление трех возможных ставок – 5%, 7% или 9% – по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

Получить государственную финансовую поддержку могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.

Действие программы доступных кредитов «5-7-9%» будет продлено на 2021 год в том виде, в котором она работает сейчас. Эта программа направлена ​​на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине.

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Источник: МинФин