Финансы

Доступные кредиты: банки за неделю выдали 621 миллион

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За последнюю неделю (7-11.12.2020) в рамках программы «Доступные кредиты: 5-7-9%” уполномоченные банки выдали 265 кредитов на общую сумму 621 млн грн. Об этом сообщает Министерство финансов.

Фото: strana.ua

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Цели привлечения кредитов

С обнародованной суммы более 621 млн грн ссуды были выданы на:

  • рефинансирование предварительно полученных кредитов – 297 млн грн;
  • капитальные инвестиции – 84,4 млн грн;
  • как антикризисные «трехпроцентные» кредиты – 239 млн грн.

От старта программы

С февраля 2020 года в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%» банки успели кредитовать бизнес на сумму в 15,2 млрд грн, из которых:

  • 10,3 млрд грн – это сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов;
  • 2,9 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции;
  • более 2 млрд грн – антикризисные кредиты под 3%.


Где можно получить кредиты

Напомним, Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 23-ю банками:

  • Ощадбанк
  • Укргазбанк
  • Приватбанк
  • Укрэксимбанк
  • Банк Львов
  • ПУМБ
  • Банк Альянс
  • Кредобанк
  • Банк Восток
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Таскомбанк
  • Альфа-банк
  • Банк Глобус
  • Мегабанк
  • Поликомбанк
  • Креди Агриколь Банк
  • ОТП Банк
  • Кредитвест
  • Агропросперис
  • Аккордбанк
  • Прокредит Банк
  • Банк Украинский капитал
  • МТБ Банк

Что известно о «5-7-9%»

  • В Украине с 1 февраля 2020 года стартовала утвержденная правительством программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Предоставление трех возможных ставок – 5%, 7% или 9% – по кредитам зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.
  • Получить государственную финансовую поддержку могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.
  • Действие программы доступных кредитов «5-7-9%» будет продлено на 2021 год в том виде, в котором она работает сейчас. Эта программа направлена ​​на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине.

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Источник: МинФин

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