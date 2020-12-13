Финансы

Крупнейший банк Сингапура запустит биржу для торговли криптовалютой

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Крупнейший банк Сингапура DBS объявил о запуске биржи для торговли криптовалютой DBS Digital Exchange. 10-процентную долю в новой платформе получит фондовая биржа Сингапура. Об этом пишет РБК.

0

Что известно о запуске платформы

Запуск платформы запланирован на следующую неделю. Торговать на ней смогут только институциональные и аккредитованные инвесторы.

Сделки можно будет совершать с четырьмя криптовалютами — Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) и токен Ripple (XRP). Также для торгов будут доступны 4 национальные валюты — сингапурский доллар, доллар США, гонконгский доллар и японская иена.

Читайте также: С начала 2020 года закрылись 75 криптовалютных бирж. Эксперты назвали причины

Помимо работы с криптовалютой, платформа будет предоставлять возможность выпуска обеспеченных активами цифровых токенов и торговли ими. Также компания представила кастодиальный сервис для хранения цифровых активов.

Напомним

Ранее DBS, сингапурская банковская экосистема высшего уровня для корпоративных и инвестиционных клиентов, анонсировала запуск биржи для торговли криптовалютами. 

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В полицейских бросают снаряды: более 100 человек задержали на протестах в Париже (видео)

2 часа ago

Ученые нашли острова, которые смогли «подрасти» несмотря на повышение уровня моря

3 часа ago

“Динамо” не смогло обыграть “Колос” и потеряло очки

3 часа ago

NASA показало команду астронавтов, которых готовят для полета на Луну

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button