ЕС отменил бюджетную блокаду Польши и Венгрии

На саммите лидеров Европейского Союза была достигнута договоренность о снятии условной блокады с Польши и Венгрии и включении стран в план по восстановлению экономики ЕС объемом в 1,8 млрд евро. Об этом сообщает издание politico.eu.

Фото: rbc.ua

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Что происходило

Некоторое время назад уполномоченные представители Польши и Венгрии заблокировали предложенный пакет мер, поскольку доступ к деньгам впервые связали с соблюдением верховенства права.

Варшава и Будапешт, однако, рисковали потерять многомиллиардные выплаты от ЕС. Главную роль в договоренности сыграли представили Германии, которая в данный момент председательствует в Совете Евросоюза.

Соглашение предусматривает, что механизм применяется только к бюджету ЕС на 2021-2027 годы и затронет фонд восстановления экономики.

Впервые в официальных документах ЕС появится механизм, способный наказать страну, которая не придерживается ценностей Евросоюза.

В отдельной декларации будет указано, что привязка верховенства права будет применяться объективно и только для обеспечения надлежащего использования денег ЕС, а не для наказания стран, сообщает Reuters.

Что это означает

Стороны согласились на компромисс, согласно которому текст новой меры остается неизменным, но не будет использован, пока Венгрия и Польша не смогут обжаловать его законность в высшем суде ЕС и получить приговор.

На практике эта уступка Будапешта и Варшавы означает, что внедрение механизма будет отложено — по крайней мере на месяцы, хотя возможно и дольше.

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Как удалось избежать конфликта

Лишь в последнюю минуту Евросоюзу удалось спасти План семилетнего бюджета (Multiannual Financial Framework) и специальный План спасения «Следующее поколение ЕС».

Документы, которые так сложно дискутировались летом из-за споров вокруг механизма распределения средств, снова оказались под угрозой срыва. Теперь – через определение верховенства права предпосылкой для получения финансирования.

Категорически против этой нормы выступили Польша и Венгрия – страны, которые больше всего критикуют за несоблюдение принципов верховенства права.

Согласно последним договоренностям относительно механизма распределения средств в рамках нового семилетнего бюджета ЕС и бюджета на преодоление последствий пандемии, устанавливается зависимость между размером выплат и соблюдением принципов верховенства права.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что соответствующие правила будут применяться только к бюджетным средствам ЕС, а если кто ими не доволен, то должен идти в суд, где и решаются такие споры.

Такую инициативу поддерживают и большинство европейцев – согласно проведенному в сентябре-октябре опросу Kantar, 77% опрошенных граждан Евросоюза ответили, что деньги ЕС не должны выделяться без уважения к верховенству права и демократических ценностей.

Кто выиграл на самом деле

Компромисс позволил всем сторонам заявить о победе.

С одной стороны, достигнутая договоренность позволяет странам-диссидентам, как минимум, «сохранить лицо», заявив о своей победе.

Именно таким образом на принятие компромисса отреагировала министр юстиции Венгрии Юдит Варга. «Победа! Нам удалось отделить идеологические ожидания от финансовой помощи во время пандемии и предотвратить политический шантаж. Достигнутая договоренность уважает Договора ЕС и нашу национальную идентичность. Еще один триумф дружбы Венгрии и Польши!» – пишет она.

Правда, в польском правительстве соглашению рады не все. Против него уже выступил министр юстиции Збигнев Зебро, который находится в остром конфликте с главой правительства и пытался показать, что именно он готов до конца стоять за национальные интересы.

Если победа Варшавы и Будапешта имеет тактический характер, то победа ЕС – скорее стратегическая.

Европейские лидеры благодарят Германии и Ангеле Меркель за достигнутый компромисс. В частности, Кристин Лагард, глава Европейского центрального банка, написала: «Замечательные новости!» – и поздравила председательство Германии в Совете ЕС. Эммануэль Макрон, президент Франции, написал: «Мы только что приняли надежное соглашение о механизме, который будет введен в действие, для соблюдения верховенства права. Европа идет вперед, объединенная, и несет свои ценности».

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Источник: МинФин