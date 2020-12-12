Какие ОВГЗ Минфин намерен продавать 15 декабря

Министерство финансов 15 декабря проведет аукцион по размещению гривневых и долларовых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с различными сроками обращения.

Фото: epravda.com.ua

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Министерство финансов 15 декабря проведет аукцион по размещению гривневых и долларовых облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с различными сроками обращения. Дата аукциона зафиксирована в календаре на сайте ведомства.

Что предлагается на аукцион

К размещению предлагаются гривневые ОВГЗ со сроком обращения 3,6, 7 месяцев. Также ОВГЗ сроком обращения 1 год, 1,5 года, 3 года и 5 лет.

Долларовые ОВГЗ предлагаются со сроком обращения 1 год.

Предыстория

Министерство финансов во вторник, 8 декабря, привлекло в бюджет 15,963 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Результаты этого аукциона стали одними из крупнейших в 2020 году и по достаточно высоким ставкам.

Часть гособлигаций выкупили нерезиденты. По данным НБУ, на 10 декабря объем ОВГЗ в их портфеле вырос до 76,1 млрд грн (с 74,3 млрд грн на 9 декабря и 74,5 млрд грн на начало этой недели).

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что если станет известна дата приезда миссии Международного валютного фонда (МВФ). Объем заимствований может составить $1 млрд.

«Объемы зависят от выполнения бюджета и размера его дефицита. На внутреннем рынке это может быть 50-60 млрд гривен, на внешнем — около $1 млрд», — уточнил премьер-министр.

Что говорят эксперты

По словам аналитиков «Ціна держави», за 50 недель 2020 года привлекли «чистыми» 64,4 млрд грн (183,9 млрд грн привлекли, из которых 119,5 млрд грн вернули, погасив ОВГЗ), а за следующие три недели декабря нужно успеть привлечь 60 млрд грн.

Аукционы состоятся 15-го, 22-го и 29-го декабря. На каждом из них Минфин должен разместить где-то по 20 млрд грн, чтобы выполнить свой план.

«Как будет разворачиваться ситуация — трудно сказать. Однако, именно решение этой задачи, которое предложит нам экономический блок, многое скажет о нашем будущем в 2021 году», – отметили аналитики.

Напомним

В 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд грн, $4,3 млрд и €387 млн за счет размещения ОВГЗ.

По итогам 2019 года украинцы нарастили объем вложений в облигации внутреннего государственного займа на 3,7 млрд грн. На 2 января 2020 года объем портфеля ОВГЗ физлиц составлял 9,78 млрд грн.

Еще более впечатляющие результаты показали нерезиденты. За 12 месяцев 2019 года они нарастили объем вложений в украинские долговые бумаги в 18,5 раз — с 6,349 млрд грн до 117,72 млрд грн (на 2 января 2020 года).

Для сравнения: Объем вложений нерезидентов в ОВГЗ Украины в 2018 году вырос на 1,13 млн грн, или на 21,7%.

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Источник: МинФин