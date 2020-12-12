11 банков получили рефинанс от НБУ сроком на 5 лет

11 декабря Национальный банк он предоставил 11 млрд грн рефинансирования для 11 банков на срок до 1820 дней под 6%. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Фото: interfax.com.ua

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Тендеры НБУ

Национальный банк Украины сообщает, что 11 декабря состоялись количественные тендеры по рефинансированию банков строками:

— до 84 дней, по результатам которого удовлетворено заявку 1-го банка на сумму 87,9 млн грн по процентной ставке в размере 6% годовых

— до 1820 дней, по результатам которого удовлетворены заявки 11-ти банков на общую сумму 11 014,0 млн грн по процентной ставке в размере 6% годовых.

Напомним

На аукционе 4 декабря Национальный банкпредоставил для 6-ти банков 997,7 млн грн рефинансирования на срок до 84 дней под 6%

На аукционе 27 ноября Нацбанк предоставил 4 банкам 5,785 млрд грн рефинанса под 6% годовых сроком до 84 дней.

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13 ноября Национальный банк предоставил рефинансирование 16 банкам на общую сумму 16,577 млрд грн.

6 ноября Национальный банк провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил четырем финучреждениям 563,6 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней.

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Источник: МинФин