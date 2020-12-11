Самые убыточные банки с начала года. Cписок

По итогам января-октября 2020 года самым убыточным стал государственный Укрэксимбанк. Такие данные приведены в статистике Нацбанка.

Фото: liga.net

0

Кто получил самый большой минус

По данным НБУ, наибольшие убытки по итогам января — октября зафиксировали:

Укрэксимбанк — 3,173 млрд грн

Проминвестбанк — 671,34 млн грн

Правэкс Банк – 147,5 млн грн

БТА Банк — 80,82 млн грн

Юнекс Банк — 28,1 млн грн

УБРР — 14,7 млн грн

Окси Банк — 9,86 млн грн

АП Банк — 5,73 млн грн

Банк «Траст-капитал» — 6,2 млн грн

Банк Форвард — 4,4 млн грн.

Читайте также:НБУ назвал самые убыточные банки на 1 сентября

Читайте также: Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков с начала года

Рейтинг устойчивости банков по итогам 3 квартала 2020

Источник: МинФин