Финансы

Самые убыточные банки с начала года. Cписок

Photo of Admin Admin Send an email 10 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

По итогам января-октября 2020 года самым убыточным стал государственный Укрэксимбанк. Такие данные приведены в статистике Нацбанка.

Фото: liga.net

0

Кто получил самый большой минус

По данным НБУ, наибольшие убытки по итогам января — октября зафиксировали:

  • Укрэксимбанк — 3,173 млрд грн

  • Проминвестбанк — 671,34 млн грн

  • Правэкс Банк –  147,5 млн грн

  • БТА Банк — 80,82 млн грн

  • Юнекс Банк — 28,1 млн грн

  • УБРР — 14,7 млн грн

  • Окси Банк — 9,86 млн грн

  • АП Банк — 5,73 млн грн

  • Банк «Траст-капитал» — 6,2 млн грн

  • Банк Форвард — 4,4 млн грн.

Читайте также:НБУ назвал самые убыточные банки на 1 сентября

Читайте также: Нацбанк назвал 10 самых прибыльных банков с начала года

Рейтинг устойчивости банков по итогам 3 квартала 2020

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 10 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Египет получил первые вакцины от COVID-19

2 часа ago

На Украину надвигаются ледяные дожди: погода на 11 декабря

2 часа ago

Непобедимый чемпион мира Кроуфорд опустился в весовой дивизион Ломаченко

3 часа ago

Украина присоединилась к расширенным санкциям ЕС из-за кибератак

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button