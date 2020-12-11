Финансы
Самые убыточные банки с начала года. Cписок
По итогам января-октября 2020 года самым убыточным стал государственный Укрэксимбанк. Такие данные приведены в статистике Нацбанка.
Фото: liga.net
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Кто получил самый большой минус
По данным НБУ, наибольшие убытки по итогам января — октября зафиксировали:
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Укрэксимбанк — 3,173 млрд грн
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Проминвестбанк — 671,34 млн грн
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Правэкс Банк – 147,5 млн грн
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БТА Банк — 80,82 млн грн
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Юнекс Банк — 28,1 млн грн
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УБРР — 14,7 млн грн
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Окси Банк — 9,86 млн грн
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АП Банк — 5,73 млн грн
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Банк «Траст-капитал» — 6,2 млн грн
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Банк Форвард — 4,4 млн грн.
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Рейтинг устойчивости банков по итогам 3 квартала 2020
Источник: МинФин