Цены продолжат расти — Нацбанк

В Национальном банке Украины (НБУ) прогнозируют, что в следующие месяцы потребительские цены продолжат расти. Инфляция вернется в свой целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. к концу года. Об этом на пресс-брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

фото: delo.ua

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Прогнозы по инфляции

«Национальный банк в дальнейшем ожидает умеренный рост цен с возвращением к концу года в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п. Учитывая низкую базу сравнения ожидается дальнейший рост потребительских цен в последующие месяцы», — заявил глава НБУ.

По его словам, анонсированные правительством карантинные ограничения на январь 2021 несущественно повлияют на экономическую активность, потребительский спрос и, соответственно, инфляцию.

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«Сбалансированная монетарная и фискальная политики будут способствовать не только возвращению к экономическому росту, но и сохранению умеренных темпов инфляции в дальнейшем», — добавил Кирилл Шевченко.

Причины роста инфляции

По словам Кирилла Шевченко, в последние месяцы 2020 года инфляция в Украине ускорилась, потребительские цены выросли на 3,8% в годовом измерение (+1,3% к октябрю). Такой прирост был выше, чем ожидал Нацбанк.

В значительной степени на ускорение инфляции повлияло несколько факторов:

увеличение стоимости природного газа на европейском рынке, что сказалось на внутренних ценах на газ, отопление и горячую воду;

повышение цен на отдельные продукты питания вследствие худшего урожая и связанного с ним роста мировых цен;

оживление потребительского спроса и, как следствие, рост розничного товарооборота;

«карантин выходного дня», который ухудшил настроения бизнеса и потребителей.

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Что подорожало

По данным Госстата, в ноябре выросли цены на:

в целом продукты питания и безалкогольные напитки – на 1,4%;

овощи, сахар, яйца и подсолнечное масло – на 9,4-6,3%;

продукты переработки зерновых, сало, хлеб, молоко и молочные продукты, сливочное масло – на 2,5-1,1%;

алкогольные напитки и табачные изделия – на 08%;

услуги здравоохранения – на 0,7%;

образовательные услуги – на 0,1%.

Также возросли цены и тарифы на:

жилищно-коммунальные услуги – на 8%;

жилье, воду, электроэнергию, другие виды топлива – на 8% (в основном за счет цен на природный газ – на 26,7% и отопление – на 8,6%);

транспорт – на 0,9% (в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 3,1%);

автомобили – на 0,7%.

Источник: МинФин