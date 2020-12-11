Аналитик RoboForex: ЕС спас гривну

На валютном рынке Украины прошедшая неделя была чрезвычайно насыщенной. Если еще в понедельник настроения на рынках относительно текущего укрепления национальной валюты были весьма скептическими, то в среду решение ЕС выделить макрофинансовую помощь Украине менее чем за месяц до конца года кардинально изменило ситуацию.

Минфин Украины сообщил о получении транша на сумму в 623,5 млн евро по ставке 0,125% годовых с погашением в 2035 году. Если говорить о величине предоставленной помощи, то для экономики Украины она не столь значительна. Важен сам факт, что международные кредиторы подтвердили свое доверие к нашей стране в качестве надежного партнера. Поэтому можно с полной уверенностью предположить, что в будущем году Украина все-таки получит от МВФ обещанные 1,5 млрд долларов США. Таким образом инвесторам дан четкий сигнал и теперь они не имеют оснований для каких-либо опасений, – об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Во вторник прошел достаточно успешный аукцион по размещению ОВГЗ, где инвесторам были предложены целых 7 выпусков госбондов. Благодаря увеличению доходности данных инструментов выше 12% годовых, в бюджет Украины удалось привлечь 15,96 млрд грн. Вполне вероятно, что за 3 оставшихся размещения гособлигаций Кабмин сможет пополнить бюджет на запланированные 60 млрд гривен, и в итоге статья по доходам будет выполнена. Тем самым Украина получит «передышку» и справится с неблагоприятной конъюнктурой на внешних рынках.

НБУ отчитался о состоянии международных резервов Украины. За ноябрь заметных изменений не произошло: валовые резервы составляют 26,14 млрд долларов США, «чистые» международные резервы достигли 15,22 млрд долларов.



Источник: НБУ

Регулятор уже более месяца не выходил с покупками валют на межбанк, лишь в прошлую среду Нацбанк скупал доллары США по курсу в 28,01 гривен. Видимо, в НБУ заранее готовились к помощи от ЕС, что позволило не тратить имеющиеся резервы на поддержание курса гривны. Другим стабилизирующим фактором для национальной валюты стало возвращение нерезидентов в ОВГЗ. По состоянию на вчерашнее утро их позиции увеличились на 1,87 млрд грн — до 76,83 млрд.

Дополнительным позитивным сигналом от иностранных инвесторов стал рост курса ВВП-варрантов Украины до 103,06% от номинала. Выплаты по данным бумагам напрямую зависят от динамики темпов экономического развития Украины. Рост курса ВВП-варрантов возможен лишь при соответствующем укреплении уверенности рынков в стабильности экономики нашей страны.

В ноябре потребительская инфляция ускорилась до 3,8% в годовом выражении. Это говорит об «оживлении» экономики и начале тренда на восстановление. В целом неделя завершается «на позитиве».

На следующей неделе по курсу доллара США против гривны ожидаю торговлю в диапазоне 28,05-28,20. Евро к гривне, вероятно, незначительно укрепится — до отметки 34,07.

Источник: МинФин