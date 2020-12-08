Гетманцев хочет снизить налоги на зарплату с 2022 года
Депутат Верховной Рады из фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев допускает уменьшение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда с 2022 года. Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на эфир телеканала «Украина24».
Фото: ubr.ua
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Что это означает
По словам председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Данилы Гетманцева, если удастся это сделать, то Украина получит мощный толчок для публичных финансов и развития.
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«Я убежден, что с сегодняшним уровнем налогообложения доходов мы должны пройти этот кризис. В дальнейшем, я убежден в том, что мы должны рассмотреть возможность уменьшения нагрузки на фонд оплаты труда, чтоб вывести в «белую» зарплаты. Одновременно необходимо сделать невозможным уклонение от уплаты налогов с зарплаты через уплату единого налога», – сказал Гетманцев.
«У нас уже есть соответствующие разработки… Но это надо делать с 2022 года», – подчеркнул депутат.
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Кстати
- Поступление единого социального взноса (ЕСВ) в ноябре 2020 года составило 25,367 млрд грн, что на 2,14 млрд грн больше, чем в ноябре прошлого года (23,227 млрд грн).
- За январь – ноябрь 2020 года ЕСВ поступило 261,851 млрд грн, что на 16,368 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года (245,483 млрд грн).
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Источник: МинФин