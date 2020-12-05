Пассажиропоток лоукоста Wizz Air снизился до критических объемов

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air заявляет о критическом снижении объемов продаж билетов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фото: delo.ua

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Причины ситуации – пандемия и локдаун

Число пассажиров в ноябре снизилось на 85% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, поскольку ограничения, связанные с пандемией, продлили спад в сфере путешествий.

В пресс-службе компании также сообщили, что ее пропускная способность в ноябре была на 79% ниже, и за месяц она перевезла 456 тыс. пассажиров по сравнению с 3 млн, которые она обслужила в ноябре 2019 года.

Рейсы Wizz Air в ноябре 2020 года имели коэффициент загрузки 68%.

Ранее представители компании уже говорили, что в 2020-2021 финансовом году планы по расширению бизнеса будут по-прежнему сдерживаться ограничениями, связанными с коронавирусом. Однако руководство надеется на долгосрочный рост и выздоровление экономики после массовой вакцинации. Напомним, речь шла об увеличении авиапарка, которое к марту следующего года должно было бы обеспечить прирост пассажиропотока Wizz Air на 9%.

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Инициатива — у местных авиакомпаний

В начале 2021 года в Украине заработает новая авиакомпания Bees Airline. Об этом сообщает профильное британское издание Lara.

По информации СМИ, стартап будет использовать интегрированное программное обеспечение AMOS Airline Edition швейцарской компании Swiss Aviation Software, которое уже установлено на два самолета авиаперевозчика.

Согласно данным YouControl, ООО «Біз Ейрлайн» (Bees Airline) было зарегистрировано в Украине еще 29 ноября 2019 года с уставным капиталом в размере 10 млн грн. Уполномоченным лицом компании является Николай Савостьянов.

Ранее сообщалось

Как писал «Минфин», суд Милана 23 ноября признал бюджетную авиакомпанию Ernest Airlines банкротом. Кредиторы должны заявить свои претензии до 19 апреля 2021 года. Судебное заседание по их рассмотрению состоится 19 мая.

В авиакомпании «Международные авиалинии Украины» отметили, что за три месяца весеннего локдауна и полной остановки регулярных рейсов компания понесла убытки в размере около $60 млн. Об этом читайте на «Минфине».

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Источник: МинФин