Райффайзен Банк Аваль в седьмой раз возглавил рейтинг устойчивости банков

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за третий квартал этого года. По результатам исследования, первые четыре места заняли банки, принадлежащие к иностранным группам: Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Укрсиббанк и Креди Агриколь Банк.

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Приват улучшил позицию

В первую пятерку также вошел Приватбанк, по сравнению с прошлым рейтингом он поднялся на две позиции.

В течение последних двух лет в топ-5 рейтинга устойчивости входили только банки с иностранным капиталом. В последний раз украинский банк был в пятерке еще в конце 2018-го — это был государственный Укргазбанк.

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С начала года Приват заработал почти 21,3 млрд грн, а это 56,6% от доходов всех банков вместе. Кроме этого, в 3-м квартале банк улучшил свою стрессоустойчивость благодаря повышению показателей достаточности капитала.

Бессменный лидер

Райффайзен Банк Аваль возглавляет рейтинг седьмой квартал подряд. Последний раз другой лидер рейтинга устойчивости был в 3-м квартале 2018, когда первое место получил Укрсиббанк.

В этом году Райффайзен Банк Аваль демонстрирует хорошие финансовые показатели. С начала года банк заработал около 3,1 млрд грн и стал третьим по доходам в украинском финансовом секторе. По объему средств граждан на счетах он четвертый — физлица доверили ему 31,7 млрд грн.

Топ-5 банков в рейтинге устойчивости

Место Банк Общий балл за 3-й квартал 2020 Общий балл за 2-й квартал 2020 Изменение места, по сравнению со 2-м кв. 2020 1 Райффайзен Банк Аваль 4,42 4,73 0 2 ОТП Банк 4,27 4,16 2 3 Укрсиббанк 4,16 4,38 1 4 Креди Агриколь Банк 4,09 4,30 1 5 Приватбанк 3,99 3,82 2



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Источник: МинФин