Райффайзен Банк Аваль в седьмой раз возглавил рейтинг устойчивости банков
«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за третий квартал этого года. По результатам исследования, первые четыре места заняли банки, принадлежащие к иностранным группам: Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Укрсиббанк и Креди Агриколь Банк.
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Приват улучшил позицию
В первую пятерку также вошел Приватбанк, по сравнению с прошлым рейтингом он поднялся на две позиции.
В течение последних двух лет в топ-5 рейтинга устойчивости входили только банки с иностранным капиталом. В последний раз украинский банк был в пятерке еще в конце 2018-го — это был государственный Укргазбанк.
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С начала года Приват заработал почти 21,3 млрд грн, а это 56,6% от доходов всех банков вместе. Кроме этого, в 3-м квартале банк улучшил свою стрессоустойчивость благодаря повышению показателей достаточности капитала.
Бессменный лидер
Райффайзен Банк Аваль возглавляет рейтинг седьмой квартал подряд. Последний раз другой лидер рейтинга устойчивости был в 3-м квартале 2018, когда первое место получил Укрсиббанк.
В этом году Райффайзен Банк Аваль демонстрирует хорошие финансовые показатели. С начала года банк заработал около 3,1 млрд грн и стал третьим по доходам в украинском финансовом секторе. По объему средств граждан на счетах он четвертый — физлица доверили ему 31,7 млрд грн.
Топ-5 банков в рейтинге устойчивости
|Место
|Банк
|Общий балл за 3-й квартал 2020
|Общий балл за 2-й квартал 2020
|Изменение места, по сравнению со 2-м кв. 2020
|1
|Райффайзен Банк Аваль
|4,42
|4,73
|0
|2
|ОТП Банк
|4,27
|4,16
|2
|3
|Укрсиббанк
|4,16
|4,38
|1
|4
|Креди Агриколь Банк
|4,09
|4,30
|1
|5
|Приватбанк
|3,99
|3,82
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Источник: МинФин