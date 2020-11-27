Украина выплатила МВФ в ноябре $72,5 миллиона. Но в чрезвычайной финпомощи Фонд отказал

Согласно графику, 5 ноября прошла выплата процентов по кредитным программам МВФ в размере 50,93 млн SDR (спецправа заимствования) или в эквиваленте $72,05 млн по курсу на дату платежа. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Фото: agropolit.com

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В то же время Международный валютный фонд не рассматривает выделение Украине чрезвычайного финансирования. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире программы «Право на владу», пишет УНИАН.

Украина выполняет свои обязательства

Также 9 ноября прошла выплата процентов в размере 0,28 млн SDR или в эквиваленте $0,4 млн по курсу на дату платежа.

В текущем году выплаты МВФ согласно графику больше не запланированы.

В следующем году Украина должна выплатить МВФ 1,136 млрд SDR. Ближайший платеж запланирован на начало февраля 2021 года в размере 145 млн SDR, а затем в марте того же года – более 350 млн SDR.

Министерство финансов завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определение даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша.

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов полагает, что транш МВФ для Украины в этом году получить нереально.

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Еmergency Finаnce

Как подчеркнул министр финансов Сергей Марченко, у Украины уже есть программа сотрудничества, по которой МВФ предлагает и дальше работать.

«Речь идет о том, обращались ли мы за emergency finаnce. Это финансирование, когда у государства действительно есть проблема. Мы этот вопрос рассматривали в связи с действующей ситуацией. Но я вам скажу ответ наших партнеров из Международного валютного фонда: „Уважаемая Украина, у вас есть программа. Поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас emergency finаnce“. Мы задали вопрос, нам четко ответили, что нужно работать в рамках программы и выполнять условия», – передал информацию Фонда министр.

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Что этому предшествовало

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в котором заявил, что Украина выполнила все «структурные маяки», предусмотренные для пересмотра программы Международного валютного фонда.

Ранее Глава Национального банка Кирилл Шевченко, который находился с визитом в Вашингтоне, заявил, что даты пребывания миссии Международного валютного фонда в Украине будут известны после решения ряда вопросов, которые беспокоят МВФ.

В последний раз миссия МВФ приезжала в Украину в ноябре 2019 года.

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 млрд SDR (около $5 млрд), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украины и Фонда в размере $2,1 млрд.

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Источник: МинФин