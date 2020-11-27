Главное за неделю: кто самый стрессоустойчивый и самый щедрый из банков, как инвестировать на фондовом рынке и стоит ли запасаться юанем

Рейтинг устойчивости банков: Приват ворвался в число лидеров

«Минфин» подготовил рейтинг устойчивости банков за 3-й квартал. Как оказалось, среди лидеров теперь не только иностранцы. Кроме этого, изменился победитель среди банков, к которым лучше всего относятся вкладчики. Первую строчку в этой категории получил тот, кто больше всех потратил на рекламу.

Опять тройка: какие банки «срезали» доходность депозитов

На гривневых депозитах на 12 месяцев все еще можно заработать 12% годовых. Такие же вклады в долларах или евро принесут годовой доход 3,3%. Как за последние две недели изменились ставки в небольших банках с депозитным портфелем до 1 млрд грн, читайте в новом обзоре «Минфина».

Коллекторов заставят работать в рамках закона и этики

Коллекторам запретят запугивать должников, звонить им по ночам и оказывать психологическое давление. Тех, кто нарушит правила, будут штрафовать. Соответствующий законопроект недавно зарегистрирован в парламенте.

Готовимся приобрести акции: осваиваем торговую платформу

Тех, кто только готовится инвестировать на фондовом рынке, внешний вид торговой платформы может вогнать в ступор. На самом деле, научиться пользоваться ею не сложно. Делаем это вместе.

С банковской карты списали деньги без вашего согласия: что делать

Клиенты Приватбанка и monobank в отзывах на нашем сайте неоднократно жаловались на факты несанкционированной оплаты с их карт покупок в интернете. «Минфин» разбирался, почему так происходит и как вернуть свои деньги.

Китай наступает на доллар: стоит ли запасаться юанем

Соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве, подписанное 15-ю азиатскими странами, вызвало бурю эмоций в экспертных и политических кругах. Одни восприняли это событие как знак скорого краха доллара. И указали на главного виновника – Китай. Другие, наоборот, не увидели в новом союзе никакой опасности для дальнейшего господства валюты янки. Истина где-то посредине.

Источник: МинФин