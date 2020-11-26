Прогноз курса доллара и евро: к чему готовиться (видео)

В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» обсудим: прогноз курса и факторы, которые влияют на курс; разговор президента Украины и главы МВФ; новости о вакцине и как это влияет на мировую экономику.

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Главные вопросы

В последние дни гривна ослабла. Однако НБУ не выходил на межбанк с валютными интервенциями уже две недели. У регулятора нет возможности поддержать гривну, или же Нацбанк просто не видит в этом необходимости и не против ослабления национальной валюты?

На прошлой неделе Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Из дипломатических заявлений обеих сторон можно сделать вывод, что очередного транша в этом году мы не получим. Согласны ли вы с таким выводом?

Важное политическое событие – заявление о назначении бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой послом Украины в США. Это последний шанс спасти отношения с кредиторами или как следует трактовать эти кадровые изменения?

Все больше появляется информации от различных фармацевтических компаний о готовности вакцины от коронавируса. США, Германия и Британия заявили, что начнут программу вакцинации уже в декабре. Как вакцинация повлияет на мировую экономику и рынки? Какие появляются перспективы у инвесторов?