Закрытие межбанка: доллар потерял копейки — и на покупке, и на продаже

К закрытию межбанка доллар потерял 3 копейки на покупке и 4 копейки на продаже. А вот евро подрос по обеим операциям всего на 1 копейку.

Фото: economy.24tv.ua

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Валюта Открытие 24 ноября Закрытие 24 ноября Изменения доллар 28,37/28,39 28,34/28,35 3/4 евро 33,61/33,63 33,62/33,64 1/1 рубль 0,3739/0,3743 0,3729/0,3733 0,0010/0,0010

Напомним, сегодня открылись торги по доллару в диапазоне 28,3700-28,3900 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,6127-33,6364 грн/евро, торги по рублю – 0,3739-0,3743 грн/рубль.

Источник: МинФин