Финансы
Закрытие межбанка: доллар потерял копейки — и на покупке, и на продаже
К закрытию межбанка доллар потерял 3 копейки на покупке и 4 копейки на продаже. А вот евро подрос по обеим операциям всего на 1 копейку.
Фото: economy.24tv.ua
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Валюта
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Открытие 24 ноября
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Закрытие 24 ноября
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Изменения
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доллар
|28,37/28,39
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28,34/28,35
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3/4
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евро
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33,61/33,63
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33,62/33,64
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1/1
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рубль
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0,3739/0,3743
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0,3729/0,3733
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0,0010/0,0010
Напомним, сегодня открылись торги по доллару в диапазоне 28,3700-28,3900 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,6127-33,6364 грн/евро, торги по рублю – 0,3739-0,3743 грн/рубль.
Источник: МинФин