Финансы

Закрытие межбанка: доллар потерял копейки — и на покупке, и на продаже

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К закрытию межбанка доллар потерял 3 копейки на покупке и 4 копейки на продаже. А вот евро подрос по обеим операциям всего на 1 копейку.

Фото: economy.24tv.ua

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Валюта

Открытие 24 ноября

Закрытие 24 ноября

Изменения

доллар

 28,37/28,39

28,34/28,35

3/4

евро

33,61/33,63

33,62/33,64

1/1

рубль

0,3739/0,3743

0,3729/0,3733

0,0010/0,0010

Напомним, сегодня открылись торги по доллару в диапазоне 28,3700-28,3900 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,6127-33,6364 грн/евро, торги по рублю – 0,3739-0,3743 грн/рубль.

Источник: МинФин

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