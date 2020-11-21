Топ-3 отрасли для инвестирования: на чем можно заработать

Грамотному инвестору важно выбрать перспективное направление для вложения своего капитала. Еще лучше, если этих направлений будет несколько. На какие три самые перспективные для инвестиций отрасли стоит сегодня обратить внимание инвесторам, рассказал директор Киевского филиала Фридом Финанс Богдан Сидоренко во время практической бизнес-конференции FinRetail 2020.

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Куда вкладывать деньги

Практикующий инвестор Богдан Сидоренко обратил внимание на три самые прогрессивные и перспективные с точки зрения инвестирования сферы.

Биотехнологии. Без них человечество не обойдется. Постоянно появляются новые вирусы, болезни, которые создают проблемы со здоровьем. Этот сектор способен их решать.

Компьютерная инженерия. Данный сегмент сейчас один из самых интересных. Он охватывает очень широкий спектр вопросов — от микросхемы, которая находится в телефоне, заканчивая моделированием молекулярной основы при разработке препарата. Лидером в этом сегменте является авиационная промышленность.

Генная инженерия. Эта сфера еще молодая, но за ней большое будущее. Через 30-50 лет данный сектор поможет сделать многие прорывы.

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Совет для инвестора

По мнению представителя Фридом Финанс, одним из самых интересных и самых доходных направлений для инвестора является покупка первичных акций (IPO). Это очень хороший шанс заработать.

При инвестировании первичных акций следует придерживаться нескольких правил.

«Не стоит вкладывать в 1-2 актива. Лучше всегда формировать структурный портфель, который поможет сбалансировать все нюансы и выполнить цели по доходу», – рекомендует Богдан Сидоренко.

Кроме того, он советует, особенно начинающим инвесторам, покупать акции и облигации крупнейших по рыночной капитализации компаний. Идеально, если они занимаются, например, технологическим прогрессом или фундаментально важным делом для какого-то государства.

«Говорить о каких-либо сложных инструментах на начальном этапе я бы не стал», – подчеркивает эксперт.

Также важно обратиться за помощью к специалистам. По словам представителя Фридом Финанс, нет острой необходимости разбираться в фондовом рынке. В развитых странах вкладчиков сопровождают институциональные инвесторы. Они помогают и консультируют относительно компаний, которые могут представлять для клиента интерес. Также они разбираются в технических нюансах и забирают на себя большую часть рутинной работы, в которой нет необходимости участвовать инвестору.

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Источник: МинФин