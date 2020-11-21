Продлены сроки подачи отчетов в рамках Соглашения FATCA — НКЦБФР

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщила о продлении сроков представления отчетности финансовыми учреждениями как финансовыми агентами в рамках Соглашения FATCA. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.

Фото: girobank.net

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О чем идет речь

Основание переноса сроков представления отчетности — вторая волна пандемии covid-19, что в соответствии с п. 1 ст. 8 Соглашения считается обстоятельством, затрудняющим внедрение настоящего Соглашения.

В связи с этим Министерство финансов Украины провело консультативные переговоры с компетентным органом США — Службой внутренних доходов США. В свою очередь, эта Служба сообщила 12 ноября т. г. Министерству финансов о переносе для Украины срока представления отчетов о подотчетных счетах до 30 сентября 2021 года.

Эта отчетность касается отчетных периодов с 2014-го по 2019 год.

Итак, для ГНС Украины, которая является компетентным органом для целей автоматического обмена информацией в рамках Соглашения FATCA, сроки подачи в Службу внутренних доходов США отчетов о подотчетных счетах продлены до 30 сентября 2021 года.

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Уточнение по срокам предоставления отчетности

Учитывая принятые решения и согласно п. 69.8.3 ст. 69 Налогового кодекса Украины финансовые агенты обязаны подать в ГНС Украины как центральный орган исполнительной власти отчеты о подотчетных счетах 2020 года и информацию, которая касается отчетных периодов с 2014-го по 2019 года, до 1 сентября 2021 года.

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Уточнение по финансовым агентам

Перечень небанковских финансовых учреждений, которые являются финансовыми агентами, определен решением НКЦБФР согласно требованиям международных договоров, содержащих положения об обмене информацией для налоговых целей.

В указанный перечень входят профессиональные участники фондового рынка, которые осуществляют:

деятельность по торговле ценными бумагами — брокерскую деятельность;

деятельность по торговле ценными бумагами — деятельность по управлению ценными бумагами;

депозитарную деятельность — депозитарную деятельность депозитарного учреждения.

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Источник: МинФин