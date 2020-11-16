Рада попытается отменить карантин на выходные
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отмене карантина выходного дня. Об этом сегодня, 16 ноября, шла речь на заседании согласительного совета Верховной Рады.
Фото: ua.112.ua
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По словам представителя «Слуги народа» Александра Корниенко, народные депутаты поддерживают рассмотрение постановлений, касающихся карантина на заседании 17 ноября, но еще будут определяться, как голосовать.
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«Под моим руководством и руководством всех политических фракций и групп в Верховной Раде зарегистрировали постановление о рекомендации отменить карантин выходного дня правительством», – подчеркнула и. о. главы ВР Елена Кондратюк.
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Детали карантина выходного дня
- За первые сутки действия «карантина выходного дня» полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.
- Работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 000 субъектов хозяйствования.
- В результате приостановлена работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни.
- В «карантин выходного дня» 14-15 ноября заведения общественного питания потеряли 27% оборота.
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Ранее сообщалось
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готово подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.
- В частности, речь идет о компенсации части зарплат работников в связи с простоем производства. Благодаря этой программе весной-летом удалось сохранить более 450 тыс. рабочих мест, напомнил премьер.
- Также вернут выплаты на детей для семей предпринимателей, которые действовали весной этого года.
- В Европейской бизнес-ассоциации заявили, что жесткий локдаун и закрытия большинства бизнесов на выходные принесут больше вреда, чем пользы.
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Источник: МинФин