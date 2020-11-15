Мировой трафик авиасообщений вернется к доковидному уровню только к 2024 году

В наиболее оптимистичном сценарии прогнозируется, что к 2024 году трафик авиасообщений вернется к уровням 2019 года. Об этом сообщает Европейская организация по безопасности авиасообщения Eurocontrol, пишет Tornos News.

Фото: twitter

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Что случилось

В новом прогнозе, который Eurocontrol опубликовала в ноябре 2020 года, рассматривается возможная эволюция воздушного движения в Европе в ближайшие пять лет.

Есть вполне реальная перспектива, что восстановление авиатрафика может занять еще больше времени.

Однако в наиболее вероятном сценарии трафик 2024 года составит только 92% от показателя 2019 года. Еще в одном сценарии трафик в 2024 году составит 75% от показателя 2019 года и не достигнет показателей 2019 года до 2029 года.

«Даже при самом позитивном сценарии мы не ожидаем восстановления авиасообщения до уровней 2019 года раньше 2024 года. Есть вполне реальная перспектива, что это восстановление может занять еще больше времени, возможно, вплоть до 2029 года. Это катастрофическая картина для авиационной отрасли, которая ясно показывает, почему для государств так важно принимать последовательные и согласованные меры для поддержки отрасли и обеспечения того, чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности», – прокомментировал ситуацию генеральный директор Eurocontrol Имонн Бреннан.

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Три сценария развития ситуации

Сценарий 1, вакцинация летом 2021 года: вакцинация становится широко доступной для путешественников (или прекращение пандемии) к лету 2021 года, при этом трафик возвращается к уровню 2019 года только к 2024 году.

Сценарий 2, вакцинация летом 2022 года: вакцинация становится широко доступной для путешественников (или прекращение пандемии) к лету 2022 года, при этом трафик возвращается к уровню 2019 года только к 2026 году.

Сценарий 3, вакцина неэффективна: продолжающаяся пандемия и низкий уровень доверия со стороны пассажиров, при этом объем трафика вернется к уровню 2019 года только к 2029 году.

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Каковы прогнозы

Прогноз показывает, что развитие авиационного сектора во многом зависит от того, как скоро эффективная вакцина станет широкодоступной, а также от уровня общественного доверия.

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Источник: МинФин