Як правильно заморожувати цибулю на зиму: пояснення від експертів

Збереження смаку і поживної цінності овочів при тривалому зберіганні є актуальним завданням як для домогосподарств, так і для підприємств харчової галузі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із найпопулярніших варіантів заготовок на зиму є заморожування цибулі, але далеко не всі методики забезпечують збереження її смакових і хімічних характеристик.

За даними Українського науково-дослідного інституту овочівництва та рекомендаціями Американського інституту харчових технологій (IFT), дотримання правильного технологічного процесу дозволяє зберегти до 90% корисних речовин, зокрема вітаміни групи B, природні антиоксиданти та органічні сірковмісні сполуки, відповідальні за характерний аромат і користь цибулі.

Агрономиня з 15-річним досвідом Ганна Литвиненко пояснює, що ключовим моментом є правильна підготовка овочу до заморожування: обов’язкове очищення, нарізання у зручну форму (залежно від подальшого кулінарного застосування) та вибір герметичної упаковки, яка мінімізує контакт з повітрям і перешкоджає кристалізації вологи на поверхні продукту.

Деякі господині застосовують попереднє бланшування, що частково зменшує інтенсивність запаху, не втрачаючи при цьому поживних властивостей.

За словами експертки, найкращі результати забезпечує заморожування при стабільній температурі -18°C. За таких умов продукт може зберігатись до 8 місяців без відчутної зміни текстури.

У кулінарному використанні заморожена цибуля прекрасно підходить для приготування перших страв, рагу, соусів і гарнірів, однак для салатів рекомендується використовувати свіжу. У сучасних умовах продовольчої невизначеності метод заморожування стає стратегічним інструментом як для забезпечення продовольчої безпеки родини, так і для збереження сезонного врожаю.

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