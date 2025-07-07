Бизнес

Як правильно пишеться слово «священик»: пояснення філологів

Коректне написання слів є запорукою ввічливого тону та приємного спілкування, а саме тому для деяких людей ця тема дуже актуальна.

Карина Шевченко Send an email 11 часов ago
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Мова
Мова

Питання написання слова «священик» у сучасному українському правописі регулярно стає предметом мовних дискусій, особливо у публічному просторі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Хоча лексема належить до вживаної церковної та суспільно-культурної термінології, не всі користувачі мови впевнені у правильності написання — з одним чи двома літерами «н».

Однак філологи однозначно вказують на норму: згідно з чинним «Українським правописом» у редакції 2019 року, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України, слово «священик» пишеться лише з одним «н».

Пояснення цієї норми ґрунтується на морфологічному аналізі. Слово утворене від прикметника «священний» шляхом переходу у нову частину мови — іменник. У цьому випадку подвоєння приголосної не зберігається.

Така особливість словотвору в українській мові є типовою і поширеною. Як зауважує докторка філологічних наук Лариса Масенко, яка є провідним експертом у галузі соціолінгвістики, слово «священик» є нормативним і вживається у всіх стилях мови — від офіційно-ділового до розмовного.

Форму з подвоєним «н» — «священник» — фахівці вважають калькою з російської мови, де слово «священник» є нормативним.

Використання такого варіанту в українському мовленні чи письмі розглядається як мовна помилка або ознака суржику. Нормативність підтверджено також у найновішому академічному «Словнику української мови в 20 томах», підготовленому Інститутом мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Окрім того, для деяких людей важливо буде дізнатися про те, як правильно писати слово «мабуть» чи «мабудь».

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Карина Шевченко Send an email 11 часов ago
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