Як покращити врожайність полуниці: поради від аграріїв

Червень вважається ключовим місяцем у технологічному циклі вирощування полуниці, особливо в умовах змін клімату та нестабільного рівня опадів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Експерти аграрного сектору відзначають, що саме в цей період формується як основна маса ягід, так і їх якісні характеристики — щільність, смак, аромат та лежкість.

Аграрії з Полтавської, Львівської та Одеської областей підтверджують, що найуспішніші господарства адаптують догляд за полуницею під погодні умови. Регулярний полив має ключове значення: нестача вологи призводить до зменшення розміру ягід і погіршення їх товарного вигляду.

Водночас перенасичення водою — це ризик розвитку грибкових хвороб, зокрема сірої гнилі. Щоб уникнути цих проблем, провідні фермери вдаються до автоматизованих систем крапельного зрошення.

Захист ґрунту від перегріву також залишається у фокусі уваги. Найефективнішими технологіями у 2025 році вважаються мульчування органікою або спеціалізованим агроволокном, яке допомагає стабілізувати температуру і попереджує ріст бур’янів без хімічного втручання. Це, у свою чергу, позитивно впливає на екологічні стандарти виробництва.

Не менш важливим є питання підживлення. Фахівці радять застосовувати фоліарні мікродобрива з бором і цинком, які сприяють утворенню нових зав’язей. Результатом є подовження сезону плодоношення та підвищення щільності ягід, що суттєво покращує логістичні показники при транспортуванні.

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