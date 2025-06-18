Бизнес

Як покращити врожайність полуниці: поради від аграріїв

Врожайність полуниці залежить від багатьох факторів, на які вчені давно звернули увагу.

Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
0 0
Полуниця
Полуниця

Червень вважається ключовим місяцем у технологічному циклі вирощування полуниці, особливо в умовах змін клімату та нестабільного рівня опадів.

Про це повідомляє «ПЛ».

Експерти аграрного сектору відзначають, що саме в цей період формується як основна маса ягід, так і їх якісні характеристики — щільність, смак, аромат та лежкість.

Аграрії з Полтавської, Львівської та Одеської областей підтверджують, що найуспішніші господарства адаптують догляд за полуницею під погодні умови. Регулярний полив має ключове значення: нестача вологи призводить до зменшення розміру ягід і погіршення їх товарного вигляду.

Водночас перенасичення водою — це ризик розвитку грибкових хвороб, зокрема сірої гнилі. Щоб уникнути цих проблем, провідні фермери вдаються до автоматизованих систем крапельного зрошення.

Захист ґрунту від перегріву також залишається у фокусі уваги. Найефективнішими технологіями у 2025 році вважаються мульчування органікою або спеціалізованим агроволокном, яке допомагає стабілізувати температуру і попереджує ріст бур’янів без хімічного втручання. Це, у свою чергу, позитивно впливає на екологічні стандарти виробництва.

Не менш важливим є питання підживлення. Фахівці радять застосовувати фоліарні мікродобрива з бором і цинком, які сприяють утворенню нових зав’язей. Результатом є подовження сезону плодоношення та підвищення щільності ягід, що суттєво покращує логістичні показники при транспортуванні.

Корисним також буде дізнатися про те, шо робити, якщо помідори почали засихати.

теги
Карина Шевченко Send an email 7 часов ago
0 0

Материалы по теме

Черешня

Чому черешня може засихати: поради від спеціалістів аграрної справи

7 мая, 2025
Музика

Як зрозуміти свої приховані таланти: гайд від експертів

3 мая, 2025
Фільми 80-х

Як змінилась філософія американських фільмів 80-х років: пояснення експертів

18 апреля, 2025
Авокадо

В українських магазинах помітили дуже небезпечний продукт

8 апреля, 2025

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button