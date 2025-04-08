В українських магазинах помітили дуже небезпечний продукт

На українському ринку зафіксовано серйозну загрозу для здоров’я споживачів: партія імпортного авокадо, що надійшла до низки вітчизняних торговельних мереж, містить рівень кадмію, що вдвічі перевищує допустимі санітарні норми.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний сайт Єврокомісії.

Це підтверджено офіційними лабораторними дослідженнями у Нідерландах, які спрацювали в межах європейської системи швидкого реагування RASFF.

Кадмій — важкий метал, відомий своєю токсичністю навіть у незначних концентраціях. Його накопичення в організмі може призвести до ушкоджень печінки, нирок, легеневої тканини, а також впливати на нервову систему та викликати порушення у роботі шлунково-кишкового тракту.

Особливо небезпечним є потрапляння цього елемента до організму дітей, вагітних жінок та осіб із хронічними захворюваннями.

Ситуація вже стала предметом розслідування Держпродспоживслужби. Ведеться активне вилучення підозрілих партій з полиць роздрібних мереж. Аналітики ринку імпорту фруктів вважають, що даний випадок може спричинити хвилю перегляду контрактів з постачальниками з країн Латинської Америки, звідки ймовірно походив заражений продукт.

Окремі учасники ринку вказують на необхідність жорсткішого попереднього контролю на етапі оформлення митних декларацій. Наявність європейських повідомлень про небезпечні продукти має автоматично активувати механізм митного попередження та фільтрації, перш ніж товар потрапить до споживача. Поки що система превентивного екологічного аудиту працює фрагментарно, і це створює репутаційні ризики для вітчизняного рітейлу.

В той же час вчені попередили, чому без бактерій ми не зможемо жити.