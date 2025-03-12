Чому без бактерій ми не зможемо жити: симбіотичні організми стали частиною нас

Людський організм є домівкою для трильйонів бактерій, які виконують життєво важливі функції.

Про це повідомляє «ПЛ».

Від роботи кишечника до імунної відповіді – мікроорганізми грають ключову роль у нашому здоров’ї. Вчені наголошують, що мікробіом впливає навіть на настрій та когнітивні функції.

Наприклад, корисні бактерії, що живуть у шлунково-кишковому тракті, допомагають перетравлювати їжу, синтезують вітаміни та борються зі шкідливими мікроорганізмами.

Дисбаланс у мікрофлорі може призвести до проблем зі здоров’ям, зокрема до ожиріння, діабету чи депресії. Останні дослідження доводять, що певні штами бактерій впливають на рівень гормонів щастя та навіть можуть коригувати поведінкові реакції.

Окрім травного тракту, бактерії відіграють важливу роль у захисті шкіри та слизових оболонок, запобігаючи проникненню патогенів.

Тому варто підтримувати різноманітність мікробіому, вживаючи пробіотики, натуральні ферментовані продукти, такі як йогурт, квашена капуста та кімчі, а також мінімізуючи споживання антибіотиків без потреби.

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