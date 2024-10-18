monobank запускає власний маркетплейс: які товари можна буде придбати

Про це пише Первая Лента з посиланням допис Олега Гороховського в Telegram.

За словами співзасновника monobank, це перший крок банку в сфері e-commerce, який має на меті створити зручний та надійний сервіс для онлайн-покупок.

«Ми прагнемо забезпечити простоту використання, впевненість у якості послуг та економію часу, щоб ви могли насолоджуватися процесом шопінгу», — зазначив Гороховський.

Водночас варто зауважити, що проект ще знаходиться на стадії розвитку, але вже може надавати клієнтам унікальні можливості. Усі товари можна буде придбати без переплат і прихованих тарифів за програмою «Покупка частинами». Для партнерів передбачені найвигідніші тарифи на ринку, а рівень сервісу та підтримки прагнуть зробити таким же високим, як і у Monobank: без зайвих проблем і довгих комунікацій.

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Що є у market by mono

Наразі тут можна знайти 20 000 найпопулярніших товарів у трьох категоріях: гаджети, електроніка та комп’ютерна техніка. З часом кількість товарів та категорій будуть зростати.

Будь-який товар можна купити частинами без відсотків (якщо у вас є ліміт).

Пропозиції від перевірених магазинів-партнерів.

Добірки товарів для різних потреб, щоб було цікавіше вибирати.

Замовлення займає максимум хвилину.

Будь-яка доставка — безкоштовна.

Можна замовити моноЖуйки та моноПиво на честь відкриття!

Якщо раптом виникнуть проблеми — підтримка завжди допоможе вирішити будь-яке питання.

Гороховський подякував першим партнерам — Moyo, КТС, Click, які допомогли нам пройти цей шлях до запуску. Він додав, що вони обіцяють запропонувати привабливі ціни та високий рівень сервісу.

Варто зазначити, що до середини листопада діють великі знижки.

Гороховський закликав українців підтримати цей проєкт своїми покупками, і разом зробити український e-commerce кращим і вигіднішим для всіх.

Раніше ПЛ писала про те, що Нова пошта оновила ціни на доставку.